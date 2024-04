Feyenoord zegt contracten op: twee spelers van A-selectie en twee jeugdspelers

Feyenoord heeft de contracten van en formeel opgezegd, melden de Rotterdammers via de officiële kanalen. Beide spelers hadden een aflopend contract bij de club en zij hebben te horen gekregen dat hun verbintenissen onder de huidige voorwaarden niet verlengd worden. Clubs moeten deze contracten uiterlijk 1 april opzeggen, anders kan de speler ervoor kiezen een jaar langer onder dezelfde voorwaarden bij de club door te gaan.

In de praktijk betekent de opzegging niet per se dat de samenwerking eindigt. De partijen kunnen namelijk nog altijd in onderhandeling over een verbintenis onder nieuwe voorwaarden voor komend seizoen. De eenzijdige optie om het contract met een jaar te verlengen, die Feyenoord bij zowel Lamprou als Jahanbakhsh had, wordt echter niet gelicht.

Arne Slot sprak in aanloop naar het duel met FC Utrecht, dat Feyenoord uiteindelijk met 4-2 won, al over de situatie van de dertigjarige Jahanbakhsh. "Je kan het al bijna uittekenen: als we de optie lichten is de keuze duidelijk, maar als wij dat niet doen, wil dat niet direct zeggen dat het einde verhaal is, maar meer dat je tijd en ruimte geeft om met elkaar na te denken." De buitenspeler speelt sinds de zomer van 2021 voor Feyenoord, dat hem destijds voor een miljoen euro overnam van Brighton & Hove Albion.

Sinds zijn komst is Jahanbakhsh niet altijd basisspeler, maar desondanks heeft de vleugelspeler zijn waarde bewezen voor de club uit Rotterdam. In totaal was de aanvaller in 99 wedstrijden voor Feyenoord goed voor 17 goals en 15 assists. Vorig seizoen had Jahanbakhsh met 5 goals en 7 assists in 28 duels een belangrijk aandeel in het behalen van de landstitel.

Feyenoord heeft verder ook de contracten van twee jeugdspelers formeel opgezegd. Het gaat daarbij om de 22-jarige verdediger Sem Valk en de 20-jarige doelman Jaimy Kroesen. Valk speelde op 9 december 2021 zijn enige wedstrijd voor de hoofdmacht: hij mocht als invaller 34 minuten meedoen in het Conference League-duel met Maccabi Haifa (2-1 winst). Kroesen kwam nooit in actie voor Feyenoord 1.