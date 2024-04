Flashscore Team van de Week: Feyenoord en PSV domineren, Minteh de beste

Elke week selecteert Flashscore op basis van het beoordelingssysteem het Team van de Week. Uitblinker Yankuba Minteh staat met vlag en wimpel bovenaan de lijst van ratings in de 29e speelronde van de Eredivisie en verdient een ereplaats in de voorhoede van het TvdW. Verder staan er vier PSV’ers en nog twee Feyenoorders en ook twee spelers van PEC Zwolle in het elftal.

Jasper Cillessen (NEC) 8,2

Doelman Jasper Cillessen staat net als in ronde 28 op doel van het elftal. In de met 3-0 gewonnen uitwedstrijd tegen aartsrivaal Vitesse verrichtte hij maar liefst zes reddingen en was hij daarmee van grote waarde voor zijn ploeg.

Jordan Teze (PSV) 7,8

Artikel gaat verder onder video

Rechts in de driemans-verdediging zien we PSV-verdediger Jordan Teze. Hij gaf de assist op de 3-0 van Luuk de Jong. Teze kreeg twee minuten voor het einde van de wedstrijd een publiekswissel kreeg in een kolkend Philips Stadion en zag vanaf de bank hoe invaller Jesper Uneken even later de eindstand op 5-1 bepaalde.

Dávid Hancko (Feyenoord) 7,8

Sinds David Hancko een doelpunt maakte in de bekerwedstrijd tegen FC Groningen, heeft de Slowaak de smaak te pakken in De Kuip. Tegen Heracles maakte hij geen doelpunt, maar onlangs tegen FC Utrecht en afgelopen zondag tegen Ajax was het weer raak. Als klap op de vuurpijl behaalde Feyenoord ook nog eens een ‘clean sheet’.

Anselmo Garcia MacNulty (PEC Zwolle) 7,9

Een verdediger die wint en ook nog eens scoort verdient een plek in dit elftal van de week. Anselmo Garcia MacNulty opende de score in de belangrijke 2-1 thuiszege van PEC Zwolle op Excelsior. De achtste gele kaart van het Eredivisieseizoen voor deze Ier nemen we op de koop toe.

Johan Bakayoko (PSV) 8,6

Met een doelpunt en een assist had Johan Bakayoko een groot aandeel in de 5-1 zege van zijn ploeg op AZ. Op weg naar de Nederlandse titel lijkt Bakayoko bezig te zijn met een afscheidstournee in de Eredivisie.

Joey Veerman (PSV) 8,5

Middenvelder Joey Veerman maakte zijn vierde doelpunt van het Eredivisieseizoen en droeg daarmee zijn steentje bij aan de overwinning die zal bijdragen aan de naderende landstitel van de Eindhovenaren. Veerman gaf in 24 duels ook al 11 assists.

Odysseus Velanas (PEC Zwolle) 8,7

Ook de andere goalgetter van PEC Zwolle, middenvelder Odysseus Velanas, staat in de top-11 van de beste ratings van speelronde 29. De 2-0 van zijn voet heeft daar wel grote invloed op. De zege van PEC Zwolle zorgde ervoor dat we de promovendus ook volgend seizoen zo goed als zeker blijven zien op het hoogste niveau.

Isac Lidberg (FC Utrecht) 8,7

Middenvelder Isac Lidberg ging met een doelpunt en een assist bij een 0-3 tussenstand van het veld bij Heerenveen-Utrecht en zag hoe het in de slotminuten nog razend spannend werd toen de thuisclub nog 1-3 en 2-3 maakte. De Zweed Lidberg lijkt precies op tijd in vorm om Utrecht te laten vlammen in de play-offs.

Yankuba Minteh (Feyenoord) 9,3

Twee doelpunten en één assist in vijf kwartier speeltijd in het wervelende optreden van Feyenoord tegen Ajax. Zo was de Gambiaan Yankuba Minteh dus betrokken bij de helft van de doelpunten tijdens de 6-0 overwinning in De Kuip. De teller staat dit seizoen op negen.

Luuk de Jong (PSV) 8,3

Op aanvaller Luuk de Jong staat geen maat. Hij verbetert en passant allerlei persoonlijke doelpuntenrecords in het shirt van PSV en was ook nog eens de maker van 2-0 en 3-0 tegen AZ. Met 24 doelpunten en 11 assists is hij de aanstaande ‘MVP’ van de Eredivisie.

Igor Paixão (Feyenoord) 9,1

Net als zijn teamgenoot Minteh ging Igor Paixão met een staande ovatie naar de kant. Zes minuten voor tijd had de Braziliaan twee treffers achter zijn naam staan en zo bracht hij zijn seizoentotaal op negen treffers.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.

© Flashscore

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vernederend beeld voor Ajax op ESPN na 72 minuten en 50 seconden spelen

De onmacht van Ajax in de wedstrijd tegen Feyenoord werd na 72 minuten en 50 seconden op pijnlijke wijze gevangen door ESPN.