Frimpong redt ongeslagen status van Bayer Leverkusen, AS Roma schakelt AC Milan uit

Bayer Leverkusen is nog altijd ongeslagen in officiële wedstrijden. De kersverse kampioen van Duitsland leek met 1-0 onderuit te gaan bij West Ham United in de kwartfinale van de Europa League, maar Jeremie Frimpong maakte vlak voor tijd de 1-1. Vorige week had Leverkusen al met 2-0 zege gewonnen van West Ham.

Michail Antonio maakte in de dertiende minuut het eerste doelpunt van de wedstrijd. Vijf minuten voor tijd kreeg Frimpong een gigantische kans op de gelijkmaker, maar in een één-op-één-duel met keeper Lukasz Fabianski schoot hij de bal over. Er leek na 43 wedstrijden een einde te komen aan de ongeslagen reeks van Leverkusen, maar vlak voor het eindsignaal wist Frimpong alsnog te scoren. Een van richting veranderd schot van de Nederlander belandde achter Fabianski.

AS Roma schakelt AC Milan uit

In de halve finale neemt Leverkusen het op tegen AS Roma. Donderdagavond wist Roma met 2-1 te winnen van AC Milan, na een eerdere 0-1 zege in Milaan. In het eerste kwart van de wedstrijd scoorden Gianluca Mancini en Paulo Dybala. Na een halfuur ontving Roma-rechtsback Zeki Celik, die de voorkeur had gekregen boven Rick Karsdorp, een directe rode kaart voor een forse charge op Rafael Leão. Milan, in de tweede helft met Tijjani Reijnders binnen de lijnen, vond pas in minuut 85 de aansluiting. Matteo Gabbia scoorde, maar Roma wist voor de tweede keer de zege over de streep te trekken.

