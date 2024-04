Gecancelde tafelgast haalt snoeihard uit naar Johan Derksen

Sander Schimmelpenninck komt met een harde uithaal richting Johan Derksen. De columnist van De Volkskrant noemt Derksen een ‘racistische lul’ naar aanleiding van diens uitspraken over Kamerlid Habtamu de Hoop en de daaropvolgende weigering om excuses te maken.

Schimmelpenninck, die in het verleden enkele keren te gast was bij Vandaag Inside maar daarna werd gecanceld door het programma, hoorde Derksen vorige week zeggen dat hij niet ‘hypocriet zijn excuses gaat aanbieden’. “Met dat verweer bevestigt Derksen dat zijn racistische opmerkingen geen uitglijders zijn. Zoals bekend is hypocrisie het voorwenden van moraal zonder daar volledig achter te staan. Wanneer Derksen zegt hypocriet te zijn als hij excuses zou aanbieden, zegt hij dus impliciet dat hij niet achter het gegeven staat dat een zwarte man ook een Fries kan zijn.”

“Dat is de moraal die hij zou voorwenden, maar niet heeft. En excuses maken voor een racistische opmerking, terwijl je racistisch bent, is inderdaad hypocriet. Door uitdrukkelijk te melden geen ‘hypocriete lul’ te willen zijn, bevestigt Derksen aldus wél een racistische lul te zijn en dat ook te willen zijn”, schrijft Schimmelpenninck.

Derksen gaf aan dat alleen John de Mol en de rechter over hem oordelen. “Daarmee rijst de vraag waar dat oordeel van De Mol blijft; hoe bestaat het dat hij de wanstaltigheid van Vandaag Inside laat voortduren?”, vraagt de voormalig hoofdredacteur van Quote zich af. “Het antwoord op die vraag lijkt natuurlijk geld, maar de vanzelfsprekende doorslaggevendheid van dat argument valt te betwijfelen. De Mol heeft immers zoveel geld dat het einde van Vandaag Inside een zeer beperkte invloed zou hebben op zijn vermogen, if any. Aannemelijker is dat het de 68-jarige mediamagnaat gewoon niet boeit. Als de man enig eergevoel of moraal had, nam hij de uitnodiging van Derksen om het definitieve vonnis te voltrekken immers wel aan.”

