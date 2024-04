Verbeek maakt oude werkgever met de grond gelijk: 'Het zegt veel over het enorme gebrek aan visie'

Gertjan Verbeek heeft geen goed woord over voor de zoektocht van sc Heerenveen naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen. De Friezen maakten eerder dit jaar bekend dat Kees van Wonderen aan het einde van de huidige jaargang vertrekt en werden al in verband gebracht met Maurice Steijn, Rick Kruys en sinds vorige week ook Robin van Persie. Volgens Verbeek laat dat zien dat er een ‘enorm gebrek aan visie’ is bij de huidige nummer tien van de Eredivisie.

Van Wonderen loodste sc Heerenveen in het afgelopen seizoen nog naar een plaats in de play-offs voor Europees voetbal, maar de club dreigt dit seizoen buiten de boot te vallen. De Friezen maakten zondagmiddag op bezoek bij Heracles Almelo (0-2) weliswaar een einde aan een slechte reeks, maar de achterstand op nummer acht Go Ahead Eagles is met nog slechts vier wedstrijden te gaan nog altijd liefst zes punten. Een mooi afscheidscadeau lijkt Van Wonderen dus door de neus te worden geboord.

Artikel gaat verder onder video

De clubleiding is op de achtergrond druk bezig met de invulling van het hoofdtrainerschap voor het komende seizoen. De namen van Steijn, Kruys en Van Persie passeerden allemaal al de revue. “Het zegt eigenlijk heel veel over het enorme gebrek aan visie bij Heerenveen”, zegt Verbeek in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik neem toch aan dat je, op het moment dat je afscheid neemt van de trainer, een profielschets van een opvolger hebt. De drie trainers die genoemd worden hebben totaal andere profielen. Dat zou erop kunnen duiden dat ze nog niet precies weten waar ze aan toe zijn volgend seizoen. Ze zijn echt zoekende”, zo stelt de oud-trainer van onder meer sc Heerenveen, Feyenoord en AZ.

Van Persie

Van Persie wordt sinds vorige week nadrukkelijk in verband gebracht met het hoofdtrainerschap in Friesland. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal is momenteel werkzaam binnen de jeugdopleiding van Feyenoord, maar heeft een aflopend contract. Van Persie zou niet ‘onomstreden’ zijn binnen de jeugdtak van de Rotterdamse club en daarom zou een vertrek naar Heerenveen voor sommigen een ‘opluchting’ kunnen zijn. Maar ook met eventueel Van Persie aan het roer verwacht Verbeek geen bijzondere jaren in Friesland. “Ze blijven elke keer met een begrotingstekort zitten en zijn straks afhankelijk van de verkoop van Joey Veerman, waarop zij een doorverkooppercentage bedongen hebben. Anders moeten ze smaakmaker Sahraoui verkopen om de begroting te dichten.”

Volgens Verbeek staan de mensen bovendien niet te springen om wedstrijden van sc Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion te bezoeken en staan sponsoren ‘niet te dringen’. “Daarbij krijgt Cambuur een nieuw stadion. Daar krijgen ze meer concurrentie van. Heerenveen heeft altijd een duidelijke identiteit gehad. Daar is de laatste jaren wel afbreuk aan gedaan. Ze moeten oppassen dat ze straks niet Groningen of Vitesse achterna gaan”, waarschuwt Verbeek zijn oude werkgever.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez walgt van interview met Edward Sturing: ‘Irritant, dit zou ik vreselijk vinden als speler!’

Kenneth Perez pakt Vitesse-trainer Edward Sturing aan: 'Ik zou het als voetballer vreselijk vinden om hem te horen.'