Van Persie bezorgt Feyenoord 'lastig vraagstuk': 'Vertrek zou bij sommigen voor opluchting zorgen'

De toekomst van Robin van Persie zal de gemoederen nog wel even bezighouden. Feyenoord is met de voormalig Oranje-international in gesprek over een nieuw contract in Rotterdam, maar hij kan zich tegelijkertijd verheugen op de belangstelling van sc Heerenveen. Volgens Sander de Vries van de Leeuwarder Courant bevindt Feyenoord zich in een ‘tweespalt’. De reden: Van Persie is niet onomstreden in de jeugdopleiding van de regerend landskampioen.

Dat schrijft De Vries dinsdag, daags nadat via Omroep Friesland naar buiten kwam dat Van Persie bij sc Heerenveen in beeld is om Kees van Wonderen na dit seizoen op te volgen en beide partijen zelfs al met elkaar hebben gesproken over het hoofdtrainerschap. De huidige nummer elf van de Eredivisie heeft Maurice Steijn en Rick Kruys eveneens op het lijstje staan, maar Van Persie heeft volgens het Algemeen Dagblad een streepje voor bij algemeen directeur Ferry de Haan. Feyenoord is met Van Persie nog wel in gesprek over een langer verblijf in Rotterdam, maar het is de vraag hoe ver de club wil gaan voor de topscorer aller tijden van Oranje.

Artikel gaat verder onder video

“Van Persie is niet onomstreden in de jeugdopleiding van Feyenoord”, zo schrijft De Vries. “Zijn trainerskwaliteiten worden erkend en zijn loopbaan als voormalig topvoetballer behoeft geen toelichting. Keerzijde is dat Van Persie van Feyenoord onder 18 naar verluidt volledig zijn eigen plan trekt, compleet met een door hem samengestelde begeleidingsstaf van zo’n vijftien (!) personen. De vraag is dan ook wie Van Persie durft te corrigeren, aangezien hij qua statuur groter is dan iedereen bij de Feyenoord-opleiding?” Volgens De Vries bezorgt Van Persie dan ook een ‘lastig vraagstuk’. Feyenoord wil hem enerzijds graag binnenboord houden, anderzijds zou een vertrek ‘bij sommigen ook voor opluchting zorgen’.

Belangrijk is natuurlijk ook de ambitie van de voormalig voetballer van onder meer Feyenoord, Arsenal en Manchester United zelf. Van Persie ambieert het hoofdtrainerschap, maar in Rotterdam-Zuid behoort die functie voorlopig toe aan Arne Slot. “Hij wil hoofdtrainer worden en bij Feyenoord zijn vervolgstappen momenteel niet mogelijk. Vandaar dat hij verder kijkt. Niet voor niets heeft Van Persie zijn aflopende contract bij Feyenoord, als een van de weinige jeugdtrainers bij de club, nog niet verlengd.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-aanwinst Hadj Moussa neergesabeld: 'Weggegooid geld'

Kersverse Feyenoord-aanwinst Anis Hadj Moussa krijgt kritiek. "Ik heb ook nou eens negentig minuten lang op Hadj Moussa zitten letten. Dat wordt helemaal niks."