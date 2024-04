'Feyenoord wil Van Persie binnenboord houden: jeugdtrainer staat er héél goed op bij Eredivisieclub'

Feyenoord hoopt Robin van Persie binnenboord te houden. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal is momenteel werkzaam als trainer van de onder-18 van de Rotterdamse topclub en staat bij sc Heerenveen op het lijstje om met ingang van volgend seizoen in Friesland voor de groep te staan. Het is echter nog geen ‘uitgemaakte zaak’ dat Van Persie de opvolger wordt van Kees van Wonderen.

Omroep Friesland bracht maandagavond naar buiten dat sc Heerenveen en Van Persie met elkaar hebben gesproken over het hoofdtrainerschap in Friesland. De huidige nummer elf van de Eredivisie maakte onlangs bekend na dit seizoen afscheid te nemen van Van Wonderen. Maurice Steijn wordt al enige tijd nadrukkelijk in verband gebracht met de functie in Heerenveen en Rick Kruys staat naar verluidt eveneens op het lijstje, maar zij hebben dus concurrentie gekregen van Van Persie. “Het schijnt dat er een gesprek is geweest met Van Persie. Hij is op dit moment bezig met de opleiding om coach in het betaalde voetbal te worden”, vertelde journalist Roelof de Vries in het programma Sportcast van Omroep Friesland.

Maar dat sc Heerenveen en Van Persie al met elkaar hebben gesproken, betekent natuurlijk nog niet dat hij daadwerkelijk naar Friesland gaat verhuizen. “Ook Feyenoord, waar Van Persie jeugdtrainer is, probeert de voormalig spits langer aan zich te binden, maar vooralsnog hebben die gesprekken geen contractverlenging met de trainer van Feyenoord onder 18 jaar opgeleverd”, schrijft Feyenoord-watcher Mikos Gouka dinsdag in het Algemeen Dagblad. Het is de vraag of beide partijen tot een overeenstemming zullen komen. Van Persie ambieert het hoofdtrainerschap, maar ‘met Arne Slot aan het roer is dat vooralsnog in De Kuip niet mogelijk’, zo weet Gouka. “Een stap naar Heerenveen zou wat dat betreft wel passen bij de ambitieuze trainer, waar het kamp van de oud-aanvaller dus al een eerste gesprek voerde met Heerenveen.”

Van Persie staat er in elk geval heel goed op in het Abe Lenstra Stadion. Sc Heerenveen heeft Steijn en Kruys eveneens op het lijstje staan, maar ‘een jawoord van Van Persie zou de andere kandidaten meteen kansloos maken’, zo klinkt het. Algemeen directeur Ferry de Haan van sc Heerenveen speelde in de jeugd bij Feyenoord samen met Van Persie. Volgens clubwatcher Sander de Vries van de Leeuwarder Courant staat de oud-speler van onder meer Feyenoord, Arsenal en Manchester United niet onwelwillend tegenover de trainersklus bij sc Heerenveen.

