Robin van Persie sprak met club over hoofdtrainerschap in de Eredivisie

Robin van Persie heeft met SC Heerenveen gesproken om hoofdtrainer van de Friese club te worden, zo meldt Omroep Friesland maandagavond. De oud-spits, die momenteel actief is als trainer van Feyenoord Onder 18, is in beeld om in het Abe Lenstra Stadion de opvolger van Kees van Wonderen te worden.

"Het schijnt dat er een gesprek is geweest met Van Persie", geeft journalist Roelof de Vries aan in het programma Sportcast. "Hij is op dit moment bezig met de opleiding om coach in het betaalde voetbal te worden", legt de journalist uit. De Vries is zelf nog niet direct enthousiast, aangezien hij twijfels heeft bij de ervaring van Van Persie als trainer. De oud-spits van Arsenal en Manchester United is nog niet eerder aan de slag gegaan als hoofdtrainer in het betaald voetbal.

Artikel gaat verder onder video

"Hoe Van Persie praat over voetbal, vind ik wel heel interessant", geeft De Vries aan. "Maar hij heeft het nog niet bewezen. Hij moet eerst maar laten zien dat hij een goede trainer is", legt de journalist uit. Mogelijk kan Van Persie dat bij sc Heerenveen gaan bewijzen voor het eerst gaan bewijzen als hoofdtrainer op het hoogste niveau van Nederland, maar het is niet duidelijk of Van Persie na het gesprek een optie is voor de Friese club.

Naast de jeugdtrainer van Feyenoord zijn ook Maurice Steijn en Rick Kruys trainers die op het verlanglijstje van de huidige nummer twaalf van de Eredivisie staan. Met Steijn heeft algemeen directeur Ferry de Haan inmiddels ook gesproken, maar een definitieve keuze is er nog niet gemaakt.