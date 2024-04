Tuchel lovend over De Ligt, maar drukt bij Mazraoui op de rem: 'Ik ga nog even met Noussair praten'

De kans dat gaat spelen volgens Thomas Tuchel lijkt kleiner te zijn dan dat op woensdagavond in de basis verschijnt. Woensdag staat de return in de kwartfinale van de Champions League tussen Bayern München en Arsenal op het programma. Tuchel doet een beroep op zijn Nederlandse verdediger.

“Matthijs is nooit onze nummer vier qua centrale verdedigers geweest. Het gaat altijd om timing. We hebben de situatie gehad waarin we vier fitte centrale verdedigers hebben gehad en hebben altijd vertrouwen in hem gehad, net zoals we dat nu ook in Min-Jae Kim en Dayot Upamecano hebben. We hebben morgen (woensdag, red.) een Matthijs in topvorm nodig”, vertelt de Duitser tijdens de persconferentie voorafgaand aan de kraker in het miljardenbal.

Artikel gaat verder onder video

Een basisplaats is iets waar Mazraoui voorlopig nog alleen maar van kan dromen. Tuchel gaat een gesprek voeren met de oud-Ajacied, zo legt hij uit. “Na de laatste training zullen we beslissen wie er als linksback gaat starten. Ik ga ook nog even met Noussair praten om te zien hoe het met hem gaat. Hij heeft echt op zijn tanden moeten bijten, maar we maken de beslissing vanavond.”

Seizoen 2023/24 verloopt nog niet heel erg goed voor de rechtsback. Omdat Alphonso Davies geschorst is heeft Tuchel niet veel linksbacks ter beschikking. Het zou dus kunnen dat we de Marokkaan daar zien spelen in de wedstrijd tegen Arsenal. Na lange afwezigheid stond Mazraoui weer in de basis tegen FC Köln, maar de coach was niet blij met zijn prestaties op het veld. Dit kwam de voetballer op kritiek te staan van de oefenmeester.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Motie van wantrouwen op komst bij Ajax: 'Enorme stap, drie mannen gaan sneuvelen'

Arno Vermeulen denkt dat nog eens drie kopstukken van Ajax op korte termijn kunnen sneuvelen.