Jan Boskamp: 'Dit is onvoorstelbaar, doe normaal! Waar zijn we in godsnaam mee bezig?'

Jan Boskamp stoort zich aan het feit dat er in Nederland steeds vaker uitsupporters geweigerd worden bij voetbalwedstrijden. De oud-voetballer merkt dat er grote voorzorgsmaatregelen worden genomen om wedstrijden veilig, ook zonder supporters van de tegenstander, te laten verlopen. Fans moeten in de spiegel gaan kijken, zo vindt de analist.

Vlak voor de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax (6-0) in De Kuip, werd Boskamp door verslaggeefster Noa Vahle van SBS6 gevraagd naar de wedstrijd tussen de twee aartsrivalen: "Wat ik mis, dat zijn gewoon de supporters van Ajax", geeft de analist van Veronica Offside direct aan. "Ik zit net Vitesse tegen NEC te kijken, ook geen uitsupporters. Dat is waardeloos", vindt Boskamp, die zich heeft verbaasd over zijn eigen aankomst bij De Kuip. De Feyenoord-supporter merkt dat er steeds meer maatregelen worden genomen om de veiligheid rondom voetbalstadions te waarborgen.

"Ik kom net langs de ingang en elke auto die binnenkomt wordt gecontroleerd met honden", zegt de 75-jarige geboren Rotterdammer: "Waar zijn we in godsnaam mee bezig voor een voetbalwedstrijd? We moeten echt ons gedrag even gaan veranderen", stelt de analist, die weet dat er niet alleen in Nederland problemen zijn: "Supportersscharen zijn zo veranderd. Ga een keer normaal doen. Maar het is niet alleen hier, ook in België. Voor mij is dat onvoorstelbaar", besluit de Feyenoorder, die hoopt in de toekomst weer supporters van Ajax in de Rotterdamse Kuip te verwelkomen.

