Joey Veerman gaat bij ESPN helemaal stuk om interview van ploeggenoot bij NOS

verscheen zaterdagavond met een big smile op het gezicht aan een interview met ESPN. De spelmaker van PSV speelde een uitstekende wedstrijd tegen AZ (5-1) en mocht zijn verhaal komen doen voor de camera’s van de voetbalzender. In de eerste seconden van het interview gaat Veerman stuk om een interview van zijn ploeggenoot bij Joep Schreuder van de NOS.

“Hij pakt hem nu echt helemaal in, hè”, wijst Veerman terwijl hij zich meldt bij ESPN-verslaggeefster Hélène Hendriks. De middenvelder schiet vervolgens keihard in de lach. “We zitten te kijken naar Jesper Uneken, die een interview heeft met Joep Schreuder van de NOS”, constateert Hendriks. “Hij pakt hem helemaal in. Met microfoon in z’n handen, doet ‘tie goed”, grijnst Veerman.

Uneken kende zaterdagavond een droomdebuut in de hoofdmacht van PSV. De negentienjarige spits kwam in de 88e minuut in het veld en zorgde niet veel later voor zijn eerste treffer. Op aangeven van Sergino Dest tikte de aanvaller de 5-1 tegen de touwen, en dit leverde vanzelfsprekend grote vreugde op, zelfs bij FC Twente.

“Hij is eigenlijk gewoon een kopie van Luuk (De Jong, red.), maar dan vijftien jaar jonger of zo. Volgens mij heeft hij dit seizoen vier keer meegetraind. Gister is hij erbij gekomen omdat hij geschorst was bij Jong PSV, eigenlijk wel een grappig verhaal. Maar natuurlijk ook omdat we veel geblesseerden hadden. Als je dan zo binnen de lijnen komt en je schiet hem zo binnen, heb je het wel goed gedaan, volgens mij”, aldus Veerman.

