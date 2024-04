Johan Derksen en René van der Gijp hekelen actie van Erik ten Hag na nipte overwinning Manchester United

Manchester Evening News gaf Erik ten Hag een 1 als cijfer voor zijn prestatie tegen Coventry City in de halve finale van de FA Cup. René van der Gijp is het absoluut eens met de beoordeling van het lokale medium. “Dat was goed. Hij heeft natuurlijk hele makkelijke wissels gedaan bij de 3-0, want hij dacht dat het gespeeld was. Hij bracht Antony en Eriksen gewoon in om ze te pleasen.

Manchester United had enorm veel geluk dat de vierde goal van Coventry werd afgekeurd door de VAR. “Dit is geen buitenspel. Eén centimeter, twee centimetertjes, echt niet te geloven”, aldus Van der Gijp. United wist de wedstrijd op penalty’s uiteindelijk te beslissen. “Als hij die wedstrijd verloren had, was hij ontslagen geweest”, zegt Derksen aan de tafel bij Vandaag Inside. “Dan was hij weggeweest, ja”, vertelt Van der Gijp instemmend.

Artikel gaat verder onder video

Na de wedstrijd reageerde Ten Hag woedend op de Engelse pers. Deze actie viel niet in de smaak bij de mannen aan de Vandaag Inside-tafel. “Als je zo voor staat tegen zo’n club, dan kun je ze niet met 3-3 terug laten komen”, legt Van der Gijp uit. “Dit is een uitnodiging voor die kranten om er keihard in te klappen”, voegt Derksen toe.

