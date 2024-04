Johan Derksen laat met spijkerharde kritiek een sidekick per direct van televisie verdwijnen

Johan Derksen heeft er met zijn kritiek in het programma Vandaag Inside (mede) voor gezorgd dat Roelof Hemmen per direct is gestopt als sidekick bij talkshows van RTL. De oud-voetballer van onder meer Go Ahead Eagles en Haarlem haalde de oud-nieuwslezer in het programma Vandaag Inside door de mangel wegens een recent optreden van Hemmen in de talkshow Renze. Hemmen heeft inmiddels laten weten het prima te vinden om te stoppen als sidekick.

Hemmen kreeg zorgde voor verbazing met een langdurig 'monoloog' gedurende de uitzending van Renze op RTL. De voormalig nieuwslezer was als sidekick aangeschoven, maar zijn optreden maakte weinig indruk op Derksen, René van der Gijp, Wilfred Genee en Valentijn Driessen. Ook columniste Angela de Jong en mediadeskundige Victor Vlam waren kritisch. In de uitzending van Vandaag Inside kreeg Hemmen er onlangs stevig van langs, nadat Genee een fragment liet zien waarin Hemmen maar liefst 1 minuut en 43 seconden deed over het stellen van een vraag.

"Dit kan toch niet, joh", zei Van der Gijp onlangs na het zien van de beelden van Hemmen bij Renze: “Verschrikkelijk", haakte Derksen in. "Roelof is veel te dominant, te lang van stof en hij zit de presentator in de weg. Dat is niet de taak van een sidekick. Die moet af en toe iets aanvullen, een grap, een hard vraagje, maar hij greep de hele regie en dat is helemaal verkeerd. Je hebt mensen en als je die een microfoon geeft, dan houden ze niet meer op met praten. Het was een waardeloze uitzending.”

Tegenover Weekend geeft Hemmen nu aan dat hij, net als Derksen, van mening is dat zijn kwaliteiten als sidekick niet aan de juiste voorwaarden voldoen: “Dat was niet echt een goed optreden natuurlijk. Het heeft mij geleerd dat ik een slechte sidekick ben. Ik ging Lil Kleine interviewen, terwijl dat niet mijn werk is als sidekick", blikt Hemmen terug. De oud-nieuwslezer vindt het prima om te stoppen als sidekick: "Wat mij betreft wel. Nogmaals, ik ben niet zo’n goede sidekick. Het is natuurlijk niet leuk als je in VI wordt afgebrand.”

