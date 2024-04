John van 't Schip brengt zeer pijnlijk gegeven naar buiten over Klassieker tegen Feyenoord

John van 't Schip stelt hij met Ajax nog nooit zo erg als underdog De Klassieker tegen Feyenoord is ingegaan. Dat gaf de trainer van Ajax aan op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-1). Van 't Schip ziet dat de Rotterdammers verder zijn, maar vindt niet dat zijn eigen ploeg kansloos is in de Rotterdamse Kuip.

"Zij zijn verder, dat is logisch", gaf een realistische Van 't Schip na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles aan. "Arne Slot is daar al een aantal jaar bezig en heeft een selectie waar hij invloed op heeft gehad. Ook zijn manier van voetbal is erin gekomen. En de selectie is ook meer ervaren", merkte de coach van Ajax op. Zijn ploeg zal alles uit de kast moeten halen om zondagmiddag met een resultaat te vertrekken uit Rotterdam-Zuid.

Gezien de status van de wedstrijd tegen Feyenoord en de belangen die dit duel met zich meebrengt, verwacht de coach niet dat Ajax kansloos is: "Het blijft een Klassieker. Dat is een wedstrijd op zich. Als wij spelen zoals we vandaag in de eerste helft hebben gespeeld, dan denk ik dat we gewoon een heel goede partij op de mat kunnen leggen in De Kuip", gaf de coach aan: "Maar ik denk niet dat ik eerder een Klassieker ben ingegaan waarin we zo erg de underdog waren", bleef hij realistisch.

