John van 't Schip geloofde zijn oren niet na horen van nieuws over Alex Kroes: 'Het is een 1 april-grap'

Ajax-coach John van ’t Schip heeft voor het eerst gereageerd op het vertrek van algemeen directeur Alex Kroes, die niet meer actief is voor de club. Onlangs werd de net aangestelde Kroes geschorst vanwege het kopen van aandelen in Ajax, voordat hij er kwam te werken. Trainer Van ’t Schip legt uit dat de kop omhoog moet, en dat de spelers zich vooral focussen op het voetbal.

Als Van ’t Schip door Milan van Dongen van ESPN gevraagd wordt hoe hij de situatie bekijkt, legt de oefenmeester uit: “Waar je in bent gestapt heeft nu een nieuw hoofdstuk, maar het is het hele jaar al onrustig. Het is gewoon vervelend voor de club, je wilt weer verder, maar uiteindelijk moet ik gewoon weer met de jongens het veld op en op de wedstrijd focussen.”

“Er komt wel behoorlijk wat op jouw bord zo, hè?”, vraagt Van Dongen aan de zestigjarige trainer. “Het is een groot bord”, lacht Van ’t Schip hardop. “We kunnen er niks aan doen, we moeten verder, en wij moeten ons focussen op het voetballen. De directie en de RvC moeten zich met andere dingen bezighouden.”

Van ’t Schip vertelt over de eerste reactie van de spelers tijdens het horen van het nieuws over Kroes. “Het kwam bij de spelers aan in de zin van ongeloof, omdat Alex natuurlijk net begonnen was, dan denk je eerst het is een 1 april-grap, maar het was al 2 april. Maar je gaat wel vrij snel over tot de orde van de dag. We horen het ’s ochtends en een uur later stonden we al op het veld."

