John van 't Schip maakt opstelling Ajax bekend voor De Klassieker: géén Brobbey en géén Akpom

John van ’t Schip heeft de opstelling bekendgemaakt voor het duel tegen Feyenoord. In De Kuip staat De Klassieker op het programma. Op zondagmiddag 14:30 zal er afgetrapt worden tussen de twee grootmachten uit de Eredivisie. Een belangrijke wedstrijd voor de Ajacieden, want zij kunnen alle punten gebruiken in de strijd om niet in de play-offs te raken.

Nummer één keeper Diant Ramaj is geblesseerd en dus zal Gerónimo Rulli onder de lat staan bij Ajax. De Duits-Kosovaars keeper tastte mis in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles, waardoor de ploeg uit Deventer kon scoren. Bij deze actie raakte de keeper geblesseerd, en dus is hij de komende wedstrijden niet beschikbaar.

Brian Brobbey en Chuba Akpom beginnen niet in de kraker tegen Feyenoord. Mika Godts, Steven Bergwijn en Kristian Hlynsson starten in de aanval namens Ajax. De elf namen zijn precies dezelfde als de vermoedelijke opstelling. Of John van ’t Schip resultaat kan halen in De Kuip zal tegen half vijf beken worden wanneer de wedstrijd is afgelopen. Aftrap van De Klassieker: 14.30 uur.

Opstelling Ajax: Gerónimo Rulli; Devyne Rensch, Ahmetcan Kaplan, Jorrel Hato; Anton Gaaei, Benjamin Tahirovic, Sivert Mannsverk, Kenneth Taylor; Kristian Hlynsson, Steven Bergwijn, Mika Godts