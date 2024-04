Kenneth Perez ziet ‘laffe en gênante’ actie bij Feyenoord in finale tegen NEC

Kenneth Perez heeft in het algemeen genoten van de sfeer in De Kuip zondag tijdens de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC (1-0). Van het spandoek dat de supporters van Feyenoord in de blessuretijd van de wedstrijd ontvouwden, was de Deense analist echter niet weg.

Bij NEC stond het woord ‘dromen’ centraal in aanloop naar de bekerfinale van zondag. Zo ontvouwden de fans van de Nijmeegse club bij de opkomst van de spelers een spandoek met de tekst ‘Ja, die droom van jou en mij is echt!’. De Feyenoord-aanhang reageerde daar gelijktijdig op met een spandoek met de tekst 'Destroyer of Dreams' (vernietiger van dromen, red.).

Vervolgens ontrolden de fans van Feyenoord in de blessuretijd van de wedstrijd, toen de eindstand van 1-0 al was bereikt, nogmaals een spandoek waarmee een speldenprik werd uitgedeeld aan NEC: ‘Ja, zo gaat dat met die dromerij, dromen gaan ook weer zo snel voorbij’. Van die boodschap was Perez niet gecharmeerd. “Dat allerlaatste spandoek vond ik wel een beetje laf”, zegt de Deense analist en oud-voetballer maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN.

“De fans van Feyenoord durfden dat spandoek pas één minuut voor tijd te ontvouwen, want anders was het natuurlijk al helemaal gênant. Dat vond ik een beetje laf. Ze lieten het spandoek pas echt op het einde zien, toen er niets meer fout kon gaan”, aldus Perez, die verder positief is over de sfeer in De Kuip zondag. “De sfeer was goed. Er werd heen en weer gezongen. De spandoeken waren mooi.”

