Kraay junior schiet in de lach na Feyenoord - Ajax: ‘Je weet niet tot wanneer je contract loopt?’

was een van de uitblinkers bij Feyenoord tijdens de met 6-0 gewonnen Klassieker tegen Ajax. De negentienjarige rechtsbuiten maakte twee doelpunten en geeft na afloop een spraakmakend interview bij ESPN aan Hans Kraay junior

“We hebben vandaag als een team gespeeld en voor elkaar gevochten. Als we de bal verloren, moedigden we elkaar aan om de bal weer te veroveren. Daar heb ik vandaag het meest van genoten”, vertelt Minteh voor de camera van ESPN.

Hans Kraay junior licht vervolgens de 4-0 van Feyenoord uit, waarbij Minteh de bal fraai in de verre hoek krulde. “Dit is mijn kwaliteit van jongs af aan”, reageert de huurling van Newcastle United enigszins laconiek en met een grote glimlach wanneer een herhaling van zijn treffer wordt getoond. Kraay junior: “Dit is jouw kwaliteit van jongs af aan? In Gambia deed je dit elke dag op school?” Minteh: “Niet elke dag, maar in Gambia maakte ik veel van dit soort doelpunten”

“Voor jou was het dus een simpel doelpunt?”, vraagt Kaay junior vervolgens aan Minteh. “Voor mij is het een simpel doelpunt, ja”, antwoordt de negentienjarige vleugelaanvaller weer.

Kraay junior vraagt Minteh vervolgens naar zijn contractsituatie: “Jouw contract bij Newcastle United loopt nog door toch 2028, toch?” De rechtsbuiten geeft aan ‘daar niets over te weten’. “Oh, je weet niet tot wanneer je contract loopt?”, reageert Kraay junior, waarna de verslaggever van ESPN in de lach schiet. Minteh: “Nee. Mijn focus ligt hier. Ik ben een speler van Newcastle, maar op dit moment speel ik voor Feyenoord. Of ik volgend jaar graag voor Feyenoord zou spelen? Ik weet het niet. Feyenoord is een geweldige club en als ik de kans krijg zou ik graag blijven, maar het hangt af van de beslissing van Newcastle United.”

Vervolgens wordt er geschakeld met het veld, waar Milan van Dongen samen met Karim El Ahmadi en Kenneth Perez namens ESPN de nabeschouwing van de wedstrijd doet. Van Dongen bevestigt dat het contract van Minteh bij Newcastle United nog doorloopt tot de zomer van 2028. El Ahmadi en Perez vragen zich af of Minteh echt niet weet tot wanneer zijn contract loopt. “Ik denk echt dat hij het niet weet. Dat is toch heel gek, maar misschien begreep hij de vraag niet”, reageert Perez lachend.

