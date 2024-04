Krankzinnige ontknoping: Manchester United leidt in minuut 99 (!), maar verliest alsnog met 4-3

Manchester United heeft donderdagavond verloren van Chelsea. In een heerlijk voetbalgevecht kwam de ploeg van Erik Ten Hag snel op een 2-0 achterstand, keerde dat om naar 2-3, maar verloor het uiteindelijk toch: 4-3. De grote man aan de kant van Chelse was Cole Palmer, die drie keer scoorde. Twee maal uit een penalty en één keer met een afstandsschot. De laatste twee treffers vielen diep in blessuretijd.

Bij Manchester United startte Marcus Rashford op de bank. In zijn plaats mocht Antony weer eens vanaf de aftrap spelen. De net teruggekeerde Lisandro Martínez moest wederom afhaken wegens een blessure. Harry Maguire kon wel weer starten en stond geposteerd in het centrum van de verdediging. Bij Chelsea stonden exact dezelfde spelers aan de aftrap als in de laatste wedstrijd, die een teleurstellend gelijkspel tegen degradatiekandidaat Burnley opleverde.

Artikel gaat verder onder video

Waar beide teams gebrand waren op een beter resultaat dan afgelopen weekend, was het Chelsea dat uit de startblokken schoot. In de vierde minuut zette rechtsback Malu Gusto de bal laag voor. Deze werd maar half weggewerkt door Rafaël Varane waardoor Conor Gallagher aan kon leggen. De aanvoerder faalde niet en schoof de bal koel langs keeper André Onana: 1-0. In de negentiende minuut verdubbelde Chelsea de voorsprong uit een penalty. Marc Cucurella kruiste in het stafschopgebied voorlangs bij Antony, die de bal probeerde weg te tikken, maar in plaats daar van de knie van Cucurella raakt. Cole Palmer nam plaats achter de bal en schoot de bal feilloos achter Onana, die de andere hoek koos: 2-0.

In de 34e minuut deed United wat terug. Waar er niets aan de hand leek voor Chelsea speelde Moses Caicedo de bal zomaar breed in de voeten van Alejandro Garnacho. De Argentijn had nog een meter of 30 af te leggen, maar dat weerhield hem er niet van de bal knap achter keeper Đorđe Petrović te plaatsen: 2-1. Vlak daarna kwam United zelfs op gelijke hoogte. Diogo Dalot zette de bal knap voor op aanvoerder Bruno Fernandes, die tegendraads raak kopte: 2-2. Dat was ondanks een schot van Gallagher op de paal ook de ruststand.

De tweede helft speelde zich af in een moordend tempo waarbij beide teams kansen kregen op een doelpunt. In de 67e minuut was het dan eindelijk raak. De ingevallen Rashford stuurde Antony weg, die met buitenkant voet een prachtige pass op Garnacho in huis had. De Argentijnse spits was net op tijd bij de bal om deze achter de uitkomende Petrović te koppen: 2-3. Dat leek de eindstand te zijn, maar in de 96e minuut legde Dalot de ingevallen Noni Madueke neer in het strafschopgebied. Palmer nam weer plaats achter d ebal en faalde wederom niet: 3-3. Daarmee was het nog niet klaar, want in de 100e minuut was het weer Palmer die scoorde. Zijn schot van afstand werd van richting veranderd door Scott McTominay waardoor Onana kansloos was: 4-3. Daarmee was het spektakel compleet en gaat United met een kater richting de clash met aartsrivaal Liverpool komende zondag.