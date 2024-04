Marciano Vink wijst twee specifieke spelers van Ajax aan: ‘Diep respect, dat meen ik echt’

Marciano Vink is zeer onder de indruk van de mentaliteit van en . Beide spelers werden dit seizoen ontzettend veel bekritiseerd door de Ajax-aanhang en moesten het meermaals compleet ontgelden. Vink vindt het heel knap hoe het jonge tweetal zich staande weet te houden.

Gaaei maakte donderdagavond op zeer fraaie wijze de 1-0 tegen Go Ahead Eagles en ging helemaal los na zijn treffer. “Vooral zijn blijheid na de goal, en ook hoe blij iedereen voor hém was, waaronder het hele stadion. Dat vond ik een mooi moment, dat zijn mooie momenten in de sport”, begint de analist bij Voetbalpraat van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Gaaei was dit seizoen veelvuldig het slachtoffer van flinke kritiek van de Ajax-fans, nadat hij in een aantal wedstrijden door het ijs was gezakt. Ook Taylor kon rekenen op dit soort kritiek. “Dan vind ik het wel heel knap. Helemaal in deze tijd, waarin die gasten toch wel een soort ‘muur’ om zich heen hebben, met een hele tere ziel. Zoveel kritiek krijgen is natuurlijk heel lastig”, gaat Vink verder.

“Dat spelers als Gaaei en Taylor zó hun rug kunnen rechten en overeind blijven, net zo lang totdat het publiek wél voor je gaat juichen… Diep respect, dat meen ik echt”, eindigt de analist. Ondanks de wonderschone treffer van Gaaei slaagde Ajax er niet in om de overwinning over de streep te trekken tegen Go Ahead. De wedstrijd eindigde door een laat doelpunt van Bas Kuipers in 1-1.