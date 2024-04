Mark-Jan Fledderus is niet overtuigd en heeft grote twijfels bij kwaliteiten van FC Groningen

Mark-Jan Fledderus weet niet of de selectie van FC Groningen kwalitatief goed genoeg is om rechtstreeks te promoveren naar de Eredivisie. De voormalig technisch manager van De Trots van het Noorden vindt dat de groen-witten erg fit zijn en met enorm veel drive spelen, maar twijfelt aan de kwaliteiten binnen de selectie.

In gesprek met De Limburger blikt Fledderus vooruit op de ontknoping in de Keuken Kampioen Divisie. Willem II, FC Groningen en Roda JC lijken momenteel de drie clubs te zijn die strijden om twee plekken die recht geven op plaatsen in de Eredivisie: "Een race tussen twee clubs die mij na aan het hart liggen", doelt Fledderus op Roda JC en FC Groningen. "Ik verwacht niet dat ze Willem II nog gaan achterhalen. Ze gaan het onderling uitmaken, denk ik. Het zit hartstikke dicht bij elkaar, zowel qua stand als kwaliteit.

Fledderus geeft FC Groningen een licht voordeel van de twijfel: "Ze zitten in hele goede fase. Roda heeft weliswaar een iets makkelijker programma, maar dat zegt niet alles", weet Fledderus, die ziet dat de negativiteit bij FC Groningen van de afgelopen jaren in het hoge noorden is omgeslagen naar positiviteit bij de achterban. Het stadion zit vol en supporters kunnen zich goed verplaatsen in het elftal, waarin veel jongens uit de eigen jeugdopleiding rondlopen.

"Ze kunnen zich weer identificeren met het elftal. Ik ben benieuwd hoe die jongens zich in de laatste fase houden, nu de druk groter wordt. Vanuit de underdogpositie terugknokken is makkelijker, nu móéten ze punten pakken", benadrukt Fledderus, die nog wel zijn twijfels heeft bij de kwaliteiten van de selectie van FC Groningen. "Het is heel energiek, met veel drive naar voren en ze zijn ontzettend fit, maar ik moet nog zien of het kwalitatief goed genoeg is.”

