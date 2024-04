Mike Verweij brengt Ajax-supporters om 00.07 uur belangrijk nieuws over Brian Brobbey

hervat vrijdag de groepstraining met Ajax, zo heeft Mike Verweij in de nacht van donderdag op vrijdag bekendgemaakt. De aanvaller van Ajax kampt al een tijdje met een hamstringblessure, maar er bestaat goede hoop in Amsterdam dat de spits van de partij kan zijn in De Klassieker tegen Feyenoord.

De afwezigheid van Brobbey is voelbaar in Amsterdam, want met de 22-jarige spits beschikt John van 't Schip normaliter over een zeer sterk aanspeelpunt. Donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-1) was Chuba Akpom ook nog eens geblesseerd, waardoor Steven Bergwijn een rol tot zich nam als zwervende spits. Van 't Schip hoopt zondag in De Klassieker tegen Feyenoord weer te kunnen beschikken over een échte nummer negen en in Amsterdam bestaat de hoop dat Brobbey een rol kan spelen tegen Feyenoord.

Vrijdag staat de spits van Ajax in ieder geval op het trainingsveld, zo heeft Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf vernomen: "Brobbey hervat vrijdag de groepstraining. Mogelijk inzetbaar in Klassieker", schreef de journalist net na middernacht. Het zal afwachten zijn hoe Brobbey de groepstrainingen van Ajax doorkomt, waarna door de technische en medische staf een beslissing genomen zal worden. De aanwezigheid van Brobbey in De Kuip zou een opsteker zijn voor Ajax, dat het namelijk al moet doen zonder Jordan Henderson en Steven Berghuis in Rotterdam-Zuid.