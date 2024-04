Mooie reacties op documentaire Geertruida: 'Ik krijg er kippenvel van'

Sander de Kramer en Hélène Hendriks hebben lovende woorden over voor Feyenoord-back . In een documentaire op Feyenoord One genaamd Kind van Zuid gaf de international zijn eerste interview, nadat hij jarenlang veel last had van stotteren.

De Kramer zag de documentaire en vind het mooi Geertruida hieraan meegewerkt heeft, vertelt hij bij De Oranjezondag. “Wat een kanjer, hè? Hij heeft eerder zo ontzettend gestotterd, hij kwam gewoon niet uit zijn woorden. Je weet dat er dan ook mensen gepest worden. Ook nu zelfs nog, na het uitkomen van deze documentaire, zag ik nog walgelijke reacties op social media. Maar hij is daar gewoon gaan staan en heeft dat interview gedaan.”

Artikel gaat verder onder video

Het opnemen van de documentaire verliep niet altijd soepel, weet de journalist ook te vertellen. “Het is niet vanzelfsprekend gegaan. Het opnemen van de documentaire ging ook af en toe niet goed, dat ze een dagje niet hebben gedraaid. Dan zat hij er niet goed in.”

Toch was Geertruida vastbesloten om deze documentaire te voltooien. “Juist door te laten zien dat je je stotter kunt wegkrijgen en overwinnnen. Nu is hij ook een rolmodel voor heel veel kinderen en mensen die stotteren. Daarmee laat hij zien: je kan ook het Nederlands elftal halen, je kan Feyenoord 1 halen als stotteraar. Ik krijg er kippenvel van. Het is zó mooi, helemaal fantastisch.”

Presentatrice Hendriks vroeg bij de redactie nadrukkelijk om de beelden bij Feyenoord One aan te vragen. “Het is een heel mooi moment, ik wilde het per se laten zien. Dit is mooi, ook om de schaamte eruit te krijgen.”

Zie het fragment van De Oranjezondag hieronder.

