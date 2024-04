Nieuwe tegenvaller voor Vitesse: ontslag van Letsch heeft financiële gevolgen

Thomas Letsch is ontslagen als trainer van VfL Bochum, zo heeft de nummer vijftien van de Bundesliga bekendgemaakt. Daardoor loopt Vitesse een bonus van een half miljoen euro mis, zo weet De Gelderlander.

Letsch verruilde Vitesse in september 2022 voor Bochum. Destijds bedroeg de afkoopsom naar verluidt een half miljoen euro. Daar kwam nog eens vijf ton bovenop, doordat Bochum zich in het seizoen 2022/23 handhaafde in de Bundesliga. Voor het seizoen 2023/24 was dezelfde bonus afgesproken, indien Letsch opnieuw degradatie zou afwenden met Bochum.

Met de huidige vijftiende plaats is de club virtueel veilig, maar toch had de clubleiding niet genoeg vertrouwen meer in Letsch. De trainer is ontslagen en daardoor blijft ook de premie uit voor Vitesse. Dat is een forse tegenvaller voor de financieel (en sportief) noodlijdende club uit Arnhem.

Bochum boekte op 18 februari nog een verrassende overwinning op Bayern München (3-2), maar de zes wedstrijden die sindsdien werden afgewerkt leverden in totaal slechts één punt op. De 2-1 nederlaag bij 1. FC Köln van zaterdag is Letsch uiteindelijk fataal geworden. Bochum heeft 26 punten, drie meer dan nummer zestien FSV Mainz 05.

