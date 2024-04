Noodlijdend MVV Maastricht kiest reddingsplan: ‘Iets dat door velen voor onmogelijk werd gehouden’

MVV Maastricht hoopt samen met het Maastrichts Collectief de club te redden. De club uit het zuiden van Limburg heeft meerdere reddingsplannen overwogen, maar zal nu enkel nog spreken met de groep lokale ondernemers, schrijft MVV op de clubwebsite.

“Aanvankelijk waren er meerdere gegadigden om de toekomst van onze 122-jarige club zeker te stellen”, valt te lezen op de clubwebsite van MVV. “Na een eerste selectie bleven er twee biedingen over. Een bieding via de Amerikaanse aandeelhouder DSH en een bieding van het Maastrichts ondernemers collectief. Beide biedingen kwamen inhoudelijk in grote lijnen overeen en daarom is er ook achter de schermen gekeken om gezamenlijk op te trekken. Alhoewel beide partijen zich in het belang van MVV van goede wil hebben getoond, is er geen overeenstemming bereikt. Het Maastrichts Collectief heeft aangegeven de positie van Dutch Soccer Holdings, die over 24 van de 100 aandelen beschikt, te willen respecteren.”

“MVV is natuurlijk verheugd dat iets dat door velen voor onmogelijk werd gehouden, toch is gebeurd”, gaat het verder. “MVV komt daadwerkelijk terug naar Maastricht. Doorslaggevend in de keuze is het enorme draagvlak dat het Maastrichts Collectief op de been heeft gebracht en het plan dat is gepresenteerd. MVV feliciteert het Maastrichts Collectief en realiseert zich dat het werken aan de wederopstanding een enorme klus zal zijn die vandaag begint. Wij kunnen in ieder geval meedelen dat de samenstelling van de totale groep van meer dan 25 ondernemers en Maastrichtse families diepe indruk op ons gemaakt heeft. In de komende weken zal de groep zichzelf presenteren om een gezicht te geven aan de vele mensen die achter de schermen een bijdrage aan dit geweldige initiatief hebben geleverd.”

Algemeen directeur Laura van Leeuwen is blij met de steun van de lokale ondernemers. “Ik heb eerder al aangegeven dat ik trots was op wat er in deze voor MVV financieel zware tijd aan initiatieven ontstond”, geeft ze aan. “Eén daarvan was het plan van het Maastrichtse collectief om MVV weer in Maastrichtse handen te brengen. Ze hebben de afgelopen weken aangegeven de door ons gevraagde financiële middelen beschikbaar te kunnen stellen, én de plannen te hebben om MVV aan een duurzame toekomst te helpen. MVV moet nog meer van de Maastrichtenaren worden, en daar kan ik me alleen maar van harte bij aansluiten."

