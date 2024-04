Ophef door hardhandige aanhouding van Feyenoord-supporter, politie komt met duidelijke reactie

Er is zondagmiddag op sociale media ophef ontstaan wegens een aanhouding na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip. Op beelden (zonder context) was te zien dat een supporter van Feyenoord de wegrijdende bus van Ajax wilde filmen was, waarna hij van de weg werd geplukt. De politie Rotterdam heeft gereageerd op het voorval.

De supporter zou, zoals het X-account Voetbal Ultras had begrepen, enkel en alleen de spelersbus hebben gefilmd na afloop van De Klassieker in De Kuip. De supporter stond, met zijn zoontje vlak achter hem, met één voet op het trottoir en een mobieltje in zijn hand wachtend op de bus van Ajax. Op dat moment werd de Feyenoorder door de politie van de weg geplukt en in een politiebusje meegenomen.

Bekijk hier het moment waarop de supporter door de politie werd meegenomen:

Bizarre beelden uit Rotterdam, waar een supporter van Feyenoord in het bijzijn van zijn zoon hardhandig werd aangehouden, enkel en alleen omdat hij de spelersbus aan het filmen was. Krankzinnig! pic.twitter.com/fSYHt7unhv — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 7, 2024

Op sociale media ontstond er ophef over de actie, waardoor de politie Rotterdam heeft besloten de actie toe te lichten: "Vader van de jongen is aangehouden voor het roepen van antisemitische leuzen", legt de politie uit. "Dit was voordat de spelersbus van Feyenoord arriveerde. Het jongetje is meegenomen zodat hij met zijn moeder kon worden herenigd", maakt de politie duidelijk.