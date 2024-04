Opstelling PSV: Bosz ziet belangrijke speler terugkeren en vindt oplossing voor man in vorm

keert zaterdagavond terug in de basis bij PSV. De middenvelder annex verdediger, die midweeks tegen Excelsior (0-2 zege) ontbrak, start bij de eerste elf als de koploper het opneemt tegen AZ. Peter Bosz heeft ook een oplossing weten te vinden voor de man die de afgelopen weken in goede vorm steekt: Mauro Júnior.

Schouten was dinsdagavond tegen Excelsior niet van de partij wegens klachten aan de knie. Hoewel de blessure niet ernstig was, kwam het duel met de Kralingers te vroeg voor de multi-inzetbare speler van PSV. Tegen AZ keert Schouten terug in de basis, als centrale verdediger. André Ramalho moet daardoor toekijken vanaf de reservebank.

Verder hoeft Bosz niet te wijzigen in zijn opstelling. Dat betekent dat Mauro Júnior, de man van de 0-1 tegen Excelsior, zijn basisplaats mag behouden. Hij vormt het middenveld samen met Joey Veerman en Guus Til. In de voorhoede is er andermaal plek voor Malik Tillman, Luuk de Jong en Johan Bakayoko.

Bij PSV ontbreken Hirving Lozano en Noa Lang nog altijd met een blessure. Ook Ismael Saibari is niet van de partij in het Philips Stadion. PSV en AZ trappen om 18.45 uur af in Eindhoven.

Volledige opstelling van PSV:

Benítez; Teze, Boscagli, Schouten, Dest; Veerman, Mauro Júnior, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Volledige opstelling van AZ:

Ryan; Sugawara, Goes, Bazoer, Moller Wolfe; Clasie, De Wit, Belic; Mijnans, Pavlidis, Van Bommel.