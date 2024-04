Kökçü krijgt weer de kans van Schmidt en doet bij basisrentree meteen iets bijzonders

kent geen makkelijke periode in zijn carrière, maar in de wedstrijd tegen Moreirense FC scoorde de oud-Feyenoorder toch zijn goaltje. De ploeg uit Lissabon van coach Roger Schmidt won de wedstrijd tegen de subtopper van de Primeira Liga uiteindelijk met 3-0. Pas in de 86ste minuut werd Köçkü gewisseld.

Na een interview, waarin de Turkse middenvelder zeer kritisch was op coach Schmidt werd hij uit de selectie gezet van de Encarnados. Enkele weken geleden mocht Kökçü eindelijk weer minuten maken in de wedstrijd tegen Chaves, maar nu mocht de 23-jarige speler met nummer tien op de rug eindelijk weer eens in de basis beginnen.

Artikel gaat verder onder video

Voordat Kökçü zijn rentree mocht maken tegen Chaves, draaide Schmidt wat bij. Eerst reageerde hij fel op het interview met zijn middenvelder, maar toch besloot hij dat het weer tijd was om Köçkü een kans te geven. “We hebben erover gesproken en nu is het tijd om op het veld te praten. Het is tijd, niet alleen voor hem, maar voor ons allemaal om een goede mentaliteit te tonen op het veld. We hebben dit intern opgelost en nu is het tijd om vooruit te kijken”, vertelde Schmidt destijds.

In de achttiende minuut zette Kökçü zelf een aanval op, waarna hij de bal naar een teamgenoot speelde. De middenvelder kreeg de bal terug en schoot op goal. Hij zag zijn inzet, weliswaar met een beetje hulp van de keeper, in het doel verdwijnen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem is helemaal klaar met Nijhuis: ‘Van kantine naar tv, te gek voor woorden’

Bas Nijhuis kreeg tijdens en na de wedstrijd Fortuna Sittard - Feyenoord (0-1) weer eens een flinke lading kritiek over zich heen.