Druk staat er flink op bij PEC Zwolle richting cruciaal duel: Jansen spreekt van 'harde' woorden

PEC Zwolle zal snel uit het bekende andere vaatje moeten gaan tappen om te voorkomen dat het in de laatste weken van het seizoen nog moet vrezen voor degradatie. De formatie van coach Johnny Jansen stond er begin februari nog goed voor, maar haalde na de 0-2 overwinning bij Sparta Rotterdam slechts twee punten uit de daaropvolgende acht wedstrijden. Volgens Jansen zijn er na afloop van het uitduel met FC Utrecht (5-1 verlies) ‘harde’ woorden gevallen in de kleedkamer.

PEC Zwolle boekte op 4 februari een weliswaar geflatteerde zege op Sparta, maar deed daarmee wel goede zaken in de strijd om handhaving. De promovendus leek zelfs te mogen dromen van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Maar die droom heeft in de afgelopen weken plaatsgemaakt voor de keiharde realiteit. PEC Zwolle heeft al acht wedstrijden op rij niet weten te winnen en is daardoor afgezakt naar de veertiende plaats. De ploeg van Jansen ging woensdagavond met 5-1 ten onder in Utrecht. “Ik ben zwaar teleurgesteld. Boos”, reageerde de hoofdtrainer na afloop voor de camera van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

FC Utrecht en PEC Zwolle gingen nog rusten met een 0-0 tussenstand. “In de eerste helft vind ik dat wij gewoon mee blijven doen. In de pauze hebben we wel wat dingen besproken, maar als je zó uit de kleedkamer komt… Dan geef je alle energie die je er in de eerste helft in stopt, binnen vijf minuten weg”, zag Jansen. PEC kwam belabberd uit de kleedkamer en keek na vijf minuten spelen in de tweede helft tegen een 2-0 achterstand aan. “In de kleedkamer zijn er gewoon harde woorden gevallen. Het gaat met name om urgentie, het voelen van dat de tegenstander één-op-één gaat voetballen. In de tweede helft was het gewoon de mannen tegen de jongens. En zo hebben we ook gevoetbald.”

Daar sluit Bram van Polen zich bij aan. De aanvoerder van PEC Zwolle moest zich in de rust noodgedwongen laten vervangen en zag vanaf de bank lijdzaam toe hoe zijn ploeggenoten werden overlopen. Van Polen zag niet bij iedereen het besef dat het in de tweede helft ‘alle hens aan dek’ was. “Sommige spelers hebben dat van nature minder dan anderen”, laat hij optekenen door de Stentor. “We zijn de tweede helft alle kanten opgespeeld, maar dit is wel Eredivisieniveau, dan moet er wel wat gebeuren willen wij een rol van betekenis spelen.”

De druk staat er flink op bij PEC, dat komende zaterdag het cruciale thuisduel met Excelsior op het programma heeft staan. Bij een overwinning kunnen de Zwollenaren voorlopig rustig ademhalen. Jansen leek in de tweede helft al rekening te houden met dat duel, door sterkhouders Thomas Lam en Younes Namli voortijdig naar de kant te halen. Maar zonder hen ging het van kwaad tot erger, zag Van Polen. “De jongens die er dan inkomen, ruiken net aan dit niveau. Je kunt niet verwachten dat zij de kar trekken. Het werd de mannen tegen de jongens. Je hebt de senioriteit en ervaring nodig. Dat stond er wel in de eerste vijf minuten na rust en dan mag je nooit zo uit de kleedkamer komen.”

PEC Zwolle bezet momenteel de veertiende plaats. De voorsprong op nummer zestien Excelsior is nu nog zes punten. Bij een overwinning op de Rotterdammers slaat PEC zaterdag dus een gat van negen punten.

