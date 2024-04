Perez: 'Echt shocking, dit is Dr. Jekyll and Mr. Hyde, je weet niet wat je ziet'

Kenneth Perez denkt dat momenteel weinig toevoegt aan het spel van Feyenoord. Nu de doelpunten voor de spits zijn opgedroogd, is zijn meerwaarde voor de ploeg van Arne Slot gering, volgens de analist.

Feyenoord won zondag met 0-1 bij Fortuna Sittard, maar soepeltjes was die overwinning allesbehalve. Bij Dit was het Weekend legt Kenneth Perez uit hoe dat komt. “Dat klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar ze spelen eigenlijk met tien man. Giménez is wel echt shocking hoor, zeker hoe goed hij is geweest, nu helaas anderhalf, twee maanden geleden. Hoe hij nu voetbalt, dat is echt Dr. Jekyll and Mr Hyde: je weet niet wat je ziet. Hij had zestien balcontacten vandaag. De klungeligheid waarmee hij voetbalt… En hij probeert van alles. Hij is met alles bezig, behalve met lekker spelen. Hij heeft ook totaal geen timing."

Artikel gaat verder onder video

Karim El Ahmadi ziet dat Giménez alleen zichzelf de schuld kan geven van zijn vormdip. "Soms zit je als spits niet goed in je vel als je in een team speelt dat niet draait. Maar Feyenoord draait gewoon goed, bij hem stokt het gewoon. Soms kun je denken dat het aan je medespelers ligt. Tegen Ajax (6-0, red.) was hij ook de minste speler."

Ook het transferbedrag wat de Rotterdammers voor de spits kunnen ontvangen, lijkt met de speelminuut te dalen. "De mensen die bij Feyenoord over de financiën gaan, die trekken hun haren uit hun hoofd. Dit zijn de maanden waarin clubs gaan beslissen, wie ze gaan aantrekken. Het verschil bij Giménez is immens. Dit lijkt iets anders dan uit vorm zijn."

Beide analisten zouden de Mexicaan wel in de basis zetten in de bekerfinale van komende zondag, tegen NEC. “Ik zou wel met Giménez beginnen. Als je ziet hoe Ueda dan invalt... Vergelijk dat dan eens met Pepi (PSV, red.).” De finale in De Kuip begint volgende week zondag om 18:00.

