'Persafdeling Ajax faalt na Klassieker: nog een paar vragen en hij was in huilen uitgebarsten'

haalde bij lange na niet zijn niveau in het duel met Feyenoord (6-0), maar dat de verdediger van Ajax vervolgens aan moest schuiven bij de persconferentie was volgens Mike Verweij ook een blamage. Het talent had daar volgens de journalist in bescherming moeten worden genomen.

Verweij vertelt tijdens Kick-Off dat de jongeling van Ajax ondanks zijn slechte optreden niet te veel kritiek zou moeten krijgen. “Hato zag er niet goed uit. Maar hij heeft er dit seizoen, ondanks alle ellende, heel goed uitgezien. Het is een jongen van net achttien. Dat die een keer bezwijkt onder deze druk en alle ellende waar Ajax de afgelopen maanden mee te maken heeft gehad…"

Volgens de journalist van De Telegraaf had een andere speler van de Amsterdamse formatie bij de persconferentie aanwezig moeten zijn. "Ik vond het wel heel tekenend dat Ajax voor de persconferentie ook Hato naar voren schoof om daar de pers te woord te staan. Ik denk dat als er nog een paar vragen waren gesteld, hij in huilen was uitgebarsten. Hij zag er echt heel triest uit. Dat doe je ook niet als persafdeling van Ajax. Dan stuur je of een Bergwijn, desnoods een Taylor, wie je ook hebt. Misschien Rulli, ook al is dat lastig want die zal in het Spaans willen praten, denk ik. Maar om Hato naar voren te schuiven, dat was echt heel vervelend voor die jongen."

Bij afwezigheid van Steven Berghuis en Jordan Henderson, waren Steven Bergwijn en Jorrel Hato de potentiële aanvoerders bij Ajax. Aangezien Bergwijn de tv-verplichtingen al op zich nam, was Hato de aangewezen man voor de persconferentie. De jonge centrale verdediger is dit seizoen vaak met complimenten bestrooid, maar zakte tegen Feyenoord door de ondergrens. Volgens Voetbal International was Hato de slechtste man op het veld.

