PSV komt met ‘zeer belangrijk nieuws’ uit Raad van Commissarissen van de club

PSV en miljardair Robert van der Wallen gaan langer door met elkaar. De president-commissaris van de Eindhovenaren gaat een nieuwe termijn van vier jaar aan, zo meldt de club maandagochtend. Datzelfde geldt voor Ingrid Wolf-De Jonge.

Van der Wallen, die zijn fortuin heeft gemaakt met loyaltyprogramma’s voor supermarkten, is al sinds 2026 president-commissaris bij de huidige koploper van de Eredivisie. Dan man, geboren in Vlierden, is een fanatieke PSV-supporter. Wolf-De Jonge maakt sinds 2020 deel uit van de RvC van de Eindhovense club en is in het dagelijkse leven bestuursvoorzitter van het Haaglanden Medisch Centrum.

Het toezichthoudend orgaan wordt gecompleteerd door Frank Arnesen, Klaas Dijkhoff en Paul Verhagen. Marcel Brands is content met het langer aanblijven van Van der Wallen en Wolf-De Jonge. “Qua visie en ambitie passen Ingrid en Robert goed bij PSV. Zij beschikken over de juiste expertise om ons als directie binnen de context van hun verantwoordelijkheid scherp te houden en uit te dagen. Hun aanblijven zorgt voor stabiliteit. Als directie weten we dat er met deze toezichthouders veel draagvlak is voor onze visie en ambities. Dat is heel belangrijk”, schrijft de algemeen directeur in een persbericht.

Rik Elfrink, PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad, omschrijft de contractverlenging in een bericht op X als ‘zeer goed nieuws’.

