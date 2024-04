PSV maakt gehakt van AZ en ziet sprookje van debutant uitkomen

PSV heeft opnieuw een stap gezet richting de titel door te winnen van AZ in het Philips Stadion. In een ijzersterke eerste helft namen de Eindhovenaren afstand met doelpunten van Johan Bakayoko en Luuk de Jong. De spits scoorde al een aantal weken niet, maar scoorde vandaag tweemaal. Hij nam in de tweede helft namelijk ook de 3-0 voor zijn rekening. Vangelis Pavlidis deed namens AZ nog wat terug en maakte zijn 25e goal van het seizoen, De Jong zit hem op de hielen met 24 treffers. Joey Veerman en debutant Jesper Uneken bepaalde de eindstand op 5-1.

PSV was zeer goed uit de midweekse speelronde gekomen en zag de voorsprong op Feyenoord groeien naar negen punten. AZ daarentegen wilt de wedstrijd tegen Heracles Almelo snel vergeten. AZ won de laatste vier ontmoetingen met PSV in het Philips Stadion, maar een overwinning zat er vandaag geen enkel moment in. De ploeg van Peter Bosz speelde de Alkmaarders bij vlagen van het veld en creëerde veel kansen. Johan Bakayoko kreeg na iets meer dan een minuut al een grote kans, maar hij schoot wild over. AZ was stiekem ook dichtbij een doelpunt via Pavlidis. Een zacht rollertje eindigde op de paal. Na acht minuten was het alsnog raak voor de jong Belg. Na een fraaie pass van Joey Veerman legde Malik Tillman de bal breed op Bakayoko die bij de eerste paal raak schoot. Even later hielp Luuk de Jong een enorme kans om zeep. Eerst raakte hij de bal niet goed en in tweede instantie schoot de spits, die de laatste weken droog staat, op de paal. Gelukkig voor De Jong scoorde ook hij niet veel later. Tillman legde de bal knap met zijn bovenbeen klaar voor de clubtopscorer en ditmaal kon hij wel zuiver afwerken van dichtbij. De ploeg van Maarten Martens had totaal geen antwoord op het spel van de Eindhovenaren en mochten niet klagen dat het bij 2-0 bleef in de eerste helft nadat onder andere Guus Til en Bakayoko nalieten om te scoren.

Ook in de tweede helft was het eenrichtingsverkeer in het Philips Stadion waar zichtbaar sprake was van heuse kampioenskoorts. De Eindhovenaren kwamen met een schitterende aanval op 3-0. Veerman had een splijtende pass in huis op Jordan Teze die de bal af kon leggen op De Jong. Vervolgens was het een koud kunstje om de bal in het lege doel te schuiven. Na een klein uur voetballen deed AZ plotseling iets terug. Walter Benitez moest lossen op een poging van Kristijan Belic en Vangelis Pavlidis stond natuurlijk op de goede plek om de rebound binnen te tikken voor de 3-1. Hierna kelderde het niveau van PSV en kwam AZ een aantal keer in de buurt bij Benitez. Echt grote kansen wisten de Alkmaarders echter niet te creëren en dus kwam de spanning nooit echt terug in de wedstrijd. Het verzet was helemaal gebroken toen PSV de 4-1 maakte. Bakayoko legde de bal klaar op Veerman die met binnenkant voet de bal in de verre hoek krulde. Een paar minuten voor tijd mocht Jesper Uneken zijn debuut gaan maken voor PSV. Hij bekroonde zijn debuut direct met een doelpunt. De negentienjarige spits van Jong PSV koos uitstekend positie voor de goal na een fraaie actie van Sergino Dest en kon de bal van dichtbij binnentikken.

PSV kan de platte kar alvast uit de schuur halen na deze simpele zege op AZ. De marge met Feyenoord bedraagt nu twaalf punten, al komen de Rotterdammers morgen in actie in de Klassieker. AZ verliest voor het eerst sinds 2018 weer eens in het Philips Stadion en kan de derde plaats inmiddels wel vergeten. Als concurrent FC Twente vanavond weet te winnen van Fortuna wordt het gat acht punten.