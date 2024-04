PSV neemt beslissingen over aflopende contracten binnen het eerste en Jong PSV

PSV heeft besloten wat het gaat doen met de verschillende aflopende contracten binnen de club, dat meldt het Eindhovens Dagblad. Binnen het eerste elftal lopen de contracten van , en af.

Het contract van Waterman is door PSV voor 1 april formeel opgezegd. Dat betekent dat hij vanaf 30 juni geen speler van de Eindhovenaren meer is. Volgens het ED zal de club wel nog in gesprek gaan met de veertigjarige doelman. Vermoedelijk zullen die gesprekken gaan over een functie als keeperstrainer.

Artikel gaat verder onder video

Voor Ramalho hoefde PSV het contract niet formeel op te zeggen, want het is pas zijn eerste verbintenis in Eindhoven. De club zou graag uiterlijk deze maand duidelijk maken wat de toekomstplannen zijn met de verdediger. Een optie voor de Braziliaan is om te blijven in de wetenschap dat hij geen basisplaats zal hebben. Het is afwachten of hij daar zelf zin in heeft. Ook heeft PSV het contract van Sambo nog niet formeel opgezegd. Of hij perspectief heeft op een langer verblijf in het Phillips Stadion, zal pas op een later moment duidelijk worden.

Jong PSV

In de selectie van Jong PSV spelen ook een aantal spelers met aflopende contracten. De Eindhovenaren zouden graag talenten als Tim van den Heuvel, Koen Jansen, Mohamed Nassoh en Mylian Jiménez langer aan zich binden, maar in het geval van de laatste twee zou dat lastig zijn wegens interesse van andere clubs. Spelers als Tai Abed, Yaël Gil y Muiños en Bram Rovers lijken op weg naar de uitgang, terwijl ook CJ Egan-Riley en Renzo Tytens vertrekken uit Eindhoven. PSV is wel nog in gesprek met Raf van de Riet, Samuel Gomez van Hoogen en Yiandro Raap over nieuwe contracten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Basten mist PSV'er in Oranje: 'Ik vind hem beter dan Wieffer of misschien zelfs dan Reijnders'

Marco van Basten pleit voor een speler van PSV in Oranje. "Hoe is het met hem? Ik vind dat hij ook wel echt een plek verdient."