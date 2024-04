Domper voor PSV en Bosz: Oranje-international stapt niet uit de bus voor duel met Excelsior

PSV kan dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Excelsior geen beroep doen op . De middenvelder is niet fit en niet mee afgereisd naar Rotterdam. Hij wordt vervangen door Mauro Júnior. Hirving Lozano is eveneens niet van de partij. De Mexicaan viel zaterdag op bezoek bij NEC geblesseerd uit. Malik Tillman was in Nijmegen al zijn vervanger en verschijnt tegen Excelsior aan de aftrap.

PSV was er alles aan gelegen om goed uit de interlandperiode te komen, maar leed afgelopen zaterdag op bezoek bij NEC de eerste competitienederlaag van het seizoen (3-1). Doordat Feyenoord een dag later met 4-2 won van FC Utrecht, slonk de voorsprong op de regerend kampioen tot zeven punten. PSV hoopt het gat tijdelijk te vergroten naar tien, maar heeft in de aanloop naar de ontmoeting met Excelsior wel wat tikken moeten verwerken. Lozano viel in Nijmegen dus al uit, Noa Lang en Ismael Saibari zijn (nog) niet inzetbaar en ook Schouten is niet van de partij.

De zomeraanwinst, vanaf de start van dit seizoen een van de absolute sterkhouders in de ploeg van trainer Peter Bosz, had een week geleden nog een basisplaats bij het Nederlands elftal in de oefeninterland tegen Duitsland en kwam een paar dagen later 'gewoon' in actie tegen NEC. In Rotterdam kan hij zijn ploeg dus niet helpen. Bosz vervangt Schouten door Mauro Júnior, die begin februari op het middenveld nog indruk maakte tegen Ajax. Het doel wordt uiteraard verdedigd door Walter Benítez, voor hem vormen Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest de voorhoede. Mauro wordt op het middenveld vergezeld door Joey Veerman en Guus Til. Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Tillman moeten voor de doelpunten zorgen.

Het treffen tussen Excelsior en PSV begint dinsdagavond om 20.00 uur.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Veerman, Mauro Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

