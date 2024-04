Real Madrid kegelt Manchester City na thriller uit de Champions League

Real Madrid heeft titelhouder Manchester City uitgeschakeld in de kwartfinale van de Champions League na strafschoppen. Real Madrid kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong via een treffer van Rodrygo. Manchester City voerde de druk daarna flink op en kreeg loon naar werken toen Kevin de Bruyne een kwartier voor tijd de gelijkmaker binnenschoot. Strafschoppen moesten de beslissing brengen en Real zegevierde na missers van Bernardo Silva en Mateo Kovacic.

Beide ploegen begonnen op gelijke voet in de tweede wedstrijd van het tweeluik na de spectaculaire 3-3 van vorige week in Bernabeú. De eerste tien minuten keken zowel Manchester City als Real Madrid de kat uit de boom en namen ze weinig risico. Hier kwam snel verandering toen Real de leiding nam na twaalf minuten. Jude Bellingham plukte een hoge bal schitterend uit de lucht en zette zo een aanval op die uiteindelijk bij Rodrygo terecht kwam. De Braziliaan stuitte eerst van dichtbij op Ederson, maar in de rebound was het alsnog raak.

Hierna ging City met man en macht op zoek naar de gelijkmaker en ze hielden de Madrilenen tot aan de rust in een houdgreep. Kevin de Bruyne en Jack Grealish namen het doel meerdere malen onder vuur, maar Erling Haaland was met een kopbal het dichtste bij een doelpunt. De Noor raakte de lat en Bernardo Silva kon net niet op tijd reageren om de rebound binnen te schieten. Real Madrid moest veel verdedigen, maar kwam door de voorsprong toch ook in zijn kracht. Met pijlsnelle counters via Vinicius Junior en Rodrygo was de Koninklijke continu gevaarlijk.

In de tweede helft drukte The Citizens zijn tegenstander steeds verder naar achter. Real Madrid kwam niet of nauwelijks meer in de buurt van Ederson en moest zich beperken tot verdedigen. City bleef lang geduldig op zoek naar de gelijkmaker, maar creëerde weinig echte kansen ondanks het enorme overwicht. Grealish was met een volley en een schot in de korte hoek nog dichtbij maar Andriy Lunin hield zijn doel schoon. Bijna werd Lunin gepasseerd door zijn eigen aanvoerder Nacho Fernandez na een misverstand tussen beide, maar Nacho wist de bal op tijd weg te werken.

Verlenging moet eraan te pas komen

Een kwartier voor tijd bracht invaller Jeremy Doku de bal in de zestien en via Antonio Rüdiger kwam de bal ineens bij De Bruyne terecht. De Belg aarzelde geen moment en schoot de gelijkmaker hard in het dak van de goal. Niet veel later kreeg De Bruyne de ultieme kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar na terugleggen van Manuel Akanji schoot hij de bal vanuit vrije positie net over. De beslissing viel echter niet binnen 90 minuten en dus was een verlenging noodzakelijk in het Etihad Stadium.

De krachten begonnen weg te vloeien bij beide ploegen gedurende de verlenging. Phil Foden krijg een schietkans uit de voorzet van Silva, maar hij raakte de bal compleet verkeerd. Aan de andere kant kreeg Rüdiger een reuzenkans. Brahim Diaz gaf de bal voor en de Duitser dook ineens op voor de neus van Ederson, echter schoot hij de bal net over. Hierna waren beide ploegen doodop en stevende de wedstrijd af op strafschoppen.

De strafschoppenserie begon voortvarend voor City toen ze op voorsprong kwamen en Luka Modric zagen missen. Real Madrid draaide het echter om dankzij Lunin. Eerst schoot Silva slap in de handen van Lunin die bleef staan en vervolgens mistte ook Mateo Kovacic vanaf de stip. Real Madrid maakte geen fout meer en Rüdiger schoot de beslissende strafschop binnen.