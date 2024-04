Sjaak Swart reageert zeer chagrijnig op 3FM over Ajax: ‘Geen trek hierin, vraag maar aan iemand anders!’

Sjaak Swart is erg chagrijnig na de oorwassing van Ajax tegen Feyenoord. De Amsterdammers kregen zondag een pak slaag op bezoek bij de aartsrivaal (6-0) en leden daarmee één van de meest pijnlijke nederlagen uit de clubhistorie. Bij Wijnand in de Ochtend op 3FM is ‘Mister Ajax’ vanzelfsprekend niet al te enthousiast over zijn club.

Radiomaker Wijnand Speelman zocht in zijn programma contact op met Swart, die daar duidelijk niet op zat te wachten. “We bellen u heel even om te vragen hoe de vlag erbij hangt na gister”, begint Speelman het telefoongesprek. “Ik heb het niet gezien gister, dus ik wil er niets mee te maken hebben”, reageert de oud-voetballer.

Artikel gaat verder onder video

“Ik weet hoe het is bij Ajax op het ogenblik. Een heel slecht jaar, voor de rest ga ik niks zeggen”, besluit Swart vervolgens. “Maar u bent Mister Ajax, u houdt altijd hoop, toch?”, vraagt Speelman zich af. “Hoop heb ik altijd. Moet ik even oplezen wat wij allemaal gewonnen hebben? Of is dat bekend?”, ergert Swart.

“Hoe moeten we dat gevoel dat Ajax een paar jaar geleden had terugkrijgen?”, krijgt hij de vraag, waarna het chagrijn duidelijk hoorbaar is. “Gaat u dat maar even aan iemand anders vragen. Ik heb genoeg gezegd erover, ik ga niks zeggen”, besluit Swart, die zich vervolgens toch nog uitlaat. “Verleden week hebben we Feyenoord tegen FC Volendam gezien. Dat werd 0-0. Heerlijk hoe ze toen speelden. Dan spelen ze tegen Ajax, krijgen ze alles mee… Ik zeg er niks over. Ik heb hier geen trek in, ik heb teveel te doen vandaag.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Opstootje buiten beeld tussen twee spelers van Ajax na zesde treffer Feyenoord

Na het zesde doelpunt van Feyenoord in de Klassieker tegen Ajax, in de 66ste minuut gemaakt door Igor Paixão, heeft er buten beeld een woordenwisseling plaatsgevonden tussen twee Ajacieden.