Sprookje Hollywood-club Wrexham duurt voort: supporters door het dak heen en springen massaal het veld op

Wrexham AFC (onder andere bekend van de Hollywood-sterren) heeft een back-to-back promotie gehaald. Dit houdt in dat je als club zijnde tweemaal achter elkaar naar een hoger niveau gaat. Ook Stockport Country heeft een ticket voor een hoger niveau behaald. De twee clubs in de League Two (vierde Engelse niveau) hebben promotie verzilverd naar de League One (derde Engelse niveau).

Aan het einde van vorig seizoen promoveerde Wrexham van het vijfde niveau (de National League) naar de League Two, waar de club dit jaar bivakkeerde. Het gebeurt niet vaak dat een ploeg een back-to-back promotion haalt. Ook bij Stockport, in de buurt van Manchester was het gekkenhuis, ook hier sprongen fans massaal het veld op.

Veel voetbalsupporters in Engeland zien het wel gebeuren dat Wrexham snel richting de Championship, en zo door naar de Premier League stoomt. De club is, zoals wellicht bekend, in handen van twee acteurs: Ryan Reynolds en Rob McElhenney. De supporters van de club uit Wales gingen massaal het veld op na de behaalde promotie. Bekijk hieronder de beelden van de pitch invasions van Wrexham en Stockport County.

ECSTASY AT THE STŌK CAE RAS, where Wrexham fans celebrate winning back-to-back promotions. 🐉



After 19 years away, Red Dragons are back in League One. 💪 😎 pic.twitter.com/mHxcNYuvhp — Mây Tami ☁ (@tamika52557) April 13, 2024 The moment a third promotion in five years was secured 💙



What a journey it's been so far!#StockportCounty pic.twitter.com/8jD4ICPDol — Stockport County (@StockportCounty) April 13, 2024

