Steven Bergwijn stuurt bericht naar Nederlandse voetbalanalist: 'Bro, ik maak je dood!'

Andy van der Meijde heeft onthuld wat voor berichtje naar hem heeft gestuurd, nadat de analist van Veronica Offside onlangs een opmerking maakte over de vrouw van de aanvoerder van Ajax. De buitenspeler reageerde één dag voor De Klassieker tegen Feyenoord met een opmerking waar Van der Meijde de humor wel van kon in zien.

"Ik had op Instagram een filmpje over Bergwijn zijn vrouw, dat ik dat een mooie vrouw vind", begint Van der Meijde op Instagram in een livestream met Glenn Helder en Royston Drenthe, waarmee hij De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (6-0) analyseerde: "Hij stuurde mij zaterdag een berichtje: bro, ik maak je dood", zegt Van der Meijde vervolgens met een lach op zijn gezicht, die de humor van Bergwijn zijn bericht er wel van in kon zien: "Mooi hè, haha", zegt de oud-Ajacied vervolgens.

Helder en Drenthe schieten in de lach na de opmerking van Van der Meijde, die zelf ook in een deuk ligt om het bericht van de aanvoerder van Ajax. Bergwijn en Van der Meijde zijn bekenden van elkaar, want in 2018 was de voetballer te gast in zijn Youtube-programma Bij Andy in de Auto.