Supersub Uneken door het dolle heen na perfecte invalbeurt: "Denk dat mijn telefoon aan het ontploffen is"

maakte zaterdagavond zijn debuut in de hoofdmacht van PSV en scoorde gelijk. In de wedstrijd tegen AZ (5-1) tikte hij in blessuretijd een voorzet van Sergiño Dest binnen. De jongeling was na afloop logischerwijs tevreden.

Uneken stond na de wedstrijd voor de camera’s van ESPN bij Hélène Hendriks. “Ik ben heel blij om in dit fantastische team mijn debuut te mogen maken. Ik had het niet beter kunnen wensen.” Het talent had na de wedstrijd zijn telefoon niet niet gecheckt. “Ik heb hem nog niet bekeken, maar ik denk wel dat hij redelijk aan het ontploffen is.

Artikel gaat verder onder video

De spits kon zijn geluk niet op tijdens zijn invalbeurt. “Ja, echt pure blijdschap. Vanaf het moment dat je erin komt ben je aan het genieten.” De 19-jarige kijkt zijn doelpunt samen met Hendriks terug. “Een goede actie van Sergiño en dan goed positie gekozen. Dan komt de bal perfect, ik schiet hem goed binnen denk ik. Vervolgens is het genieten geblazen."

Een mooi moment was eveneens te zien na het doelpunt, waarin de vader van Jesper, Peter Uneken, assistent bij FC Twente, trots rond flaneert in De Grolsch Veste nadat hij op de hoogte is gebracht van het doelpunt van zijn zoon. “Die glimlach, die is echt heel mooi. Dit zijn hele mooie momenten.”

