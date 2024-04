Supporters boos door ingrijpende maatregel van FC Twente: 'Ongelofelijk triest'

FC Twente gaat een wand voor het uitvak van De Grolsch Veste plaatsen. De Tukkers hebben het lang kunnen uitstellen, maar toch gaat het er nu van komen. De wand zou goed zijn voor het beschermen van supporters op de thuisvakken tegen de woede van de uitsupporters. De gasten kunnen zo een biertje naar beneden gooien waar het publiek onder het uitvak nat van wordt.

Dit moet voorkomen worden, zo legt FC Twente-woordvoerder Richard Peters in de Tubantia uit. “De wand garandeert dat er niks meer naar beneden kan worden gegooid, en uitsupporters hebben prima zicht. Zo gauw die vergunning wordt afgegeven gaan we hem plaatsen.” Voorzitter van de Vriendenkring, de grootste supportersvereniging van FC Twente, Lucas Fransen is absoluut niet blij met deze ontwikkeling in Enschede.

“Dood- en doodzonde. Ongelofelijk triest dat dit nodig is. Je behandelt je gasten zoals jezelf ook behandeld wilt worden, en dit is niet gastvrij. De goeden moeten onder de kwaden lijden. Het is wel beter dan die rottige netten. Je hebt toch beter zicht. Je kunt de wand zo plaatsen dat stickers plakken niet mogelijk is”, laat hij optekenen.

Voor sommigen zal het plaatsen van de wand de vraag oproepen: waarom zet je het uitvak dan niet op de eerste ring? “We pleiten er al lang voor om het uitvak naar beneden te halen, maar dat kost Twente kapitalen. Je moet de hele logistieke route aanpassen en dat is nu wel goed geregeld”, legt Fransen uit.

