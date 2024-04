Talent van Ajax schittert: 'De enige voor wie ik mijn hand in het vuur steek: hij gaat voor Ajax 1 spelen'

Jinairo Johnson wacht een grote toekomst, zo voorspelt Henk Spaan. De zestienjarige middenvelder van Ajax Onder 17 werd maandag uitgeroepen tot beste speler van de Future Cup, het toernooi dat door de Amsterdamse jeugdploeg werd gewonnen.

Johnson maakte in de finale de 1-0 tegen Partizan Belgrado (2-1 zege). Eerder in het toernooi scoorde Johnson ook al tweemaal tegen Pachuca. De jongeling pakte daarmee de Noah Gesser Trophy als topscorer van de Future Cup en werd dus óók bekroond tot Speler van het Toernooi. Die prijs ontving hij uit handen van Ricardo van Rhijn. Met zijn uitverkiezing trad Johnson in de voetsporen van onder meer Naci Ünüvar, Ryan Gravenberch, Riqui Puig, Matthijs de Ligt, Abdelhak Nouri en Davy Klaassen.

Spaan gelooft dan ook dat Johnson in de toekomst voor Ajax 1 zal spelen. “Hij is de enige voor wie ik mijn hand in het vuur steek als toekomstig eerste elftalspeler bij Ajax: Jinairo Johnson, terecht de beste speler van dit toernooi”, schrijft de journalist en bekende Ajax-fan in Het Parool.

Trainer Michael Lamey van Ajax Onder 17 vindt de uitverkiezing voor zijn pupil meer dan terecht. “Ik denk dat hij heeft laten zien waarom hij de titel van beste speler verdient. Hij kan centraal achterin spelen, op het middenveld en zelfs voorin. Hij is gewoon heel compleet.”

