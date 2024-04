Talpa komt met eerste reactie op Derksen-rel, Tweede Kamerlid De Hoop doet géén aangifte

Talpa heeft bijna twee dagen na de veelbesproken uitzending van Vandaag Inside gereageerd op de racistische uitspraken van Johan Derksen over PvdA-kamerlid Habtamu de Hoop. Het bedrijf laat in een reactie aan het Algemeen Dagblad weten dat het ‘tegen elke vorm van racisme’ is. Talpa was woensdag nog niet bereikbaar voor een reactie omdat het eerst de uitzending van woensdagavond wilde afwachten.

In de uitzending van dinsdag kwam ter sprake dat de minister van Buitenlandse Zaken de komende vijf jaar zo’n achttien miljoen euro uittrekt om de Friese taal te bevorderen. Toen vervolgens een fragment van De Hoop in beeld kwam, liet Derksen zich van zijn slechtste kant zien. Het gezicht van Vandaag Inside stelde dat De Hoop ‘niet het recht heeft’ om met warme gevoelens over Friesland te praten omdat hij geen geboren Fries is. “Hij is toch geen Fries? Ik ben toch ook geen Surinamer?”, zo klonk het.

Derksen bracht daarmee nogal wat commotie teweeg, maar een reactie van zijn werkgever Talpa bleef in eerste instantie uit. “Vandaag Inside is een programma waarin de presentatoren en hun gasten een grote mate van redactionele vrijheid hebben om hun persoonlijke mening naar voren te brengen en uitspraken te doen. Dat doen zij in de setting van een livetalkshow, waarbij de inhoud niet van tevoren wordt afgestemd of gerepeteerd”, schrijft Talpa donderdag dan toch in een reactie aan het AD. “De gespreksonderwerpen zijn altijd geïnspireerd op actuele gebeurtenissen. Dat is de kracht en de kwetsbaarheid van deze formule.”

Volgens Talpa gebeurt het daardoor vaker dat uitspraken in de uitzending reacties oproepen. Deze reacties worden dan vaak in de uitzending van de volgende dag door Wilfred Genee, René van der Gijp, Derksen en de aanwezige gasten van 'commentaar voorzien' of 'van meerdere kanten belicht'. Volgens Talpa is dat ook woensdag het geval geweest. “Talpa Network heeft er om deze reden voor gekozen de uitzending van woensdagavond af te wachten en niet direct te reageren. Het spreekt voor zich dat ook wij tegen elke vorm van racisme zijn.”

Geen excuses van Derksen

Wie had verwacht dat Derksen zich woensdagavond zou verontschuldigen, kwam bedrogen uit. “Ik kende zijn achtergronden niet en zat mij hier al behoorlijk te ergeren dat er achttien miljoen naar de Friese taal gaat. Dan verschijnt er iemand met een Afrikaanse achtergrond en dan denk ik: waar bemoei je je mee? Dat was mijn reactie. Ik heb vandaag (woensdag, red.) alleen in de auto wat mensen gehoord en de meeste mensen vinden dat dan racistisch. Dat mogen ze vinden, maar ik heb het in ieder geval niet racistisch bedoeld. Het was gewoon een opmerking zoals we iedere uitzending een paar opmerkingen hebben”, zo vertelde Derksen.

De Hoop doet geen aangifte

Tweede Kamerlid De Hoop heeft besloten om géén aangifte te gaan doen tegen Derksen. Dat zegt hij tegen Omroep Fryslân. Waar De Hoop het woord ‘racisme’ in eerste instantie niet in de mond wilde nemen, noemt hij de uitspraken van Derksen nu wel racistisch. “Je kunt wel zeggen dat het vooral om het kleurtje ging, denk ik.” De Hoop vindt het een ‘bizarre uitspraak’ waar hij in eerste instantie niet te lang bij stil wilde staan, maar daarvan is hij teruggekomen. “Het staat voor iets groters: veel mensen vragen zich af of ze er wel bij horen. Of ze wel Nederlander mogen zijn. Helemaal sinds de verkiezingen.”

Sam Hagens en Lilian Marijnissen hebben dinsdagavond met verbazing naar Johan Derksen gekeken.