Ten Hag ziet Manchester United weer laat een overwinning weggeven: ‘Onaanvaardbaar’

Manchester United verloor donderdagavond op pijnlijke wijze op bezoek bij Chelsea. In minuut 99 stond de ploeg van Erik ten Hag nog met 2-3 voor, maar door twee zeer late treffers van wist de thuisploeg de wedstrijd alsnog over de streep te trekken. Desondanks was de Nederlander na afloop van het duel te spreken over het vertoonde spel van zijn ploeg.

“De spelers kennen hun taken en hebben gewoon niet de juiste beslissingen genomen”, begint Ten Hag kritisch. “Dat is frustrerend. We begonnen slap, maar daarna domineerden we het spel. Het was briljant hoe we speelden en we verdienden te winnen. Dan mag je het zo niet weggeven. Dat is de verantwoordelijkheid van het hele team.”

Artikel gaat verder onder video

Ten Hag ziet dat zijn ploeg nu voor de tweede keer in een week de overwinning laat uit handen geeft. Afgelopen zaterdag was het Brentford dat in minuut 99 de gelijkmaker binnenschoot. “In vijf dagen tijd hebben we vijf punten laten liggen. Dat is onaanvaardbaar. Het niveau moet omhoog als we de Champions League in willen.”

Met de nederlaag van donderdag zal het behalen van een Champions League-ticket alleen maar lastiger worden voor Ten Hag. De vierde plaats is op dit moment namelijk in handen van Aston Villa, dat een voorsprong van zes punten heeft op nummer zes Manchester United. Om nog enigszins kans te maken op de vierde plek, zal Ten Hag zondag resultaat moeten halen wanneer koploper Liverpool op bezoek komt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Bestuursraad wil straf Alex Kroes afzwakken', geschorste directeur laat gezicht zien in de ArenA

De bestuursraad van Ajax zoekt naar mogelijkheden om de straf voor Alex Kroes 'af te zwakken', schrijft het Algemeen Dagblad.