Thomas van Groningen brengt potentiële KNVB-voorzitter Jeanet van der Laan aan het wankelen

Thomas van Groningen heeft Jeanet van der Laan woensdagavond het vuur na aan de schenen gelegd bij Op1. De politiek journalist voelde de kandidaat-voorzitter van de KNVB aan de tand over een opvallende draai die ze heeft gemaakt ten opzichte van haar tijd als Kamerlid voor D66. Toen wilde ze geen Nederlandse delegatie sturen naar het WK in Qatar, nu wil ze wel een delegatie sturen naar het WK in Saudi-Arabië.

Van der Laan, samen met Hans Nijland en Frank Paauw kandidaat om de KNVB te gaan leiden, zei dat ze het WK in ieder geval niet wil boycotten. “Ik vind dat je altijd moet voetballen. Ik snap dat het gevoelig ligt, daarom ben ik er voorstander van dat je aan de voorkant samen met de politiek een strategie probeert af te stemmen om te bepalen welke criteria eraan voldoen zodat je de mensenrechten niet schendt. Maar als het gaat om de keuze of je moet voetballen, dan vind ik altijd dat je éérst moet voetballen, want je kunt pas impact hebben als je voetbalt. Maar ik ben geen voorstander van Saudi-Arabië, dat is duidelijk.”

Van Groningen vroeg of Van der Laan vindt dat een Nederlandse delegatie zou moeten afreizen naar Saudi-Arabië. “Want in Qatar was u daartegen”, wierp hij op. Van der Laan gaf toe dat ze in die kwestie ‘een politieke rol heeft gespeeld’. “Maar als je vanuit de voorzittersrol van de KNVB spreekt, vind ik zeker dat er een afvaardiging van het kabinet mee zou moeten. Ik stel al jaren dat voetbal en politiek geen gescheiden werelden moeten zijn.”

“Als Kamerlid heeft u er best een nummer van gemaakt dat het kabinet niet naar Qatar moest gaan”, antwoordde Van Groningen. “Maar als u nu bondsvoorzitter wordt, vindt u dat er wel een afvaardiging moet komen?” Van der Laan liet blijken zich niet te laten leiden door persoonlijke principes of overtuigingen. “Het is een andere rol die ik dan inneem. Maar mijn punt is dat voetbal en politiek geen gescheiden werelden zijn, maar elkaar meer moeten opzoeken.”

Van Groningen was niet overtuigd. “Als we het hebben over vertrouwen in de politiek… Hoe kan een politicus dan iets vinden en dan iets anders vinden als ze solliciteert naar een andere baan?” Van der Laan, zelf overigens voormalig voetbalster, antwoordde: “Volgens mij vind ik nog steeds hetzelfde. Het schenden van mensenrechten vind ik nergens goed. Dan is de vraag of je dan als kabinet naar een openingswedstrijd of tweede wedstrijd moet gaan. Daarvan hebben we gezegd: doe dat niet. Dat is volkomen legitiem. Als bondsvoorzitter zou ik wel de samenwerking willen opzoeken, ja.”

