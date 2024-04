'Uitspraak' inzake Kroes laat mogelijk lang op zich wachten: onderzoek kan jaren duren

Het ziet er momenteel niet naar uit dat er snel ‘uitspraak’ kan worden gedaan in de zaak Alex Kroes. De geboren Utrechter begon op 15 maart jongstleden officieel aan zijn functie als algemeen directeur van Ajax, maar is door de club geschorst omdat hij zou hebben gehandeld met voorkennis. Kroes zelf legt zich er niet zomaar bij neer en dringt er bij de club op aan om samen naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te stappen, maar een onderzoek kan jaren duren.

Ajax hoopte met de aanstelling van Kroes de rust terug te brengen en de blik op de toekomst te kunnen richten. De voormalig bestuurder van AZ boog zich tijdens zijn eerste weken in Amsterdam meteen over belangrijke dossiers als het hoofdtrainerschap en de samenstelling van de selectie, maar werd nog geen drie weken na zijn start al geschorst vanwege mogelijke handel met voorkennis. Kroes heeft de week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming ruim 17.000 Ajax-aandelen aangeschaft. De club zag zich genoodzaakt om hem met onmiddellijke ingang te schorsen en zet in op een permanente beëindiging van de samenwerking.

Kroes zelf legt zich niet zomaar neer bij dat besluit en is van mening dat de AFM moet oordelen of hij in strijd met de wet heeft gehandeld. Maar een onderzoek door de AFM kan heel veel tijd in beslag nemen. “Ik kan niks zeggen over individuele gevallen. We proberen onze onderzoeken binnen één of twee jaar af te ronden en als het simpele onderzoeken zijn, kan het sneller”, wordt Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de AFM, geciteerd door ESPN. En die tijd heeft Ajax niet. De Raad van Commissarissen wil op zoek naar een al dan niet tijdelijke opvolger van Kroes, maar 131 Ajax-leden eisen in een brief gericht aan de bestuursraad juist excuses van erevoorzitter Michael van Praag, die zich vorige week nog in harde bewoordingen uitliet over Kroes.

Ajax kondigde maandag aan dat er op 21 mei een bijzondere aandeelhoudersvergadering gepland staat. De kwestie Kroes zal dan ongetwijfeld besproken worden. De Ajax-leden willen dat de club het onderzoek van de AFM afwacht, alvorens de RvC besluit om de samenwerking met Kroes definitief te beëindigen of andere maatregelen te treffen. Maar voor een oordeel van de AFM lijkt de bijzondere aandeelhoudersvergadering (veel) te vroeg te komen. “Hoelang een proces duurt, hangt af van de complexiteit van de casus. En dan kan je dit circus ook nog in hoger beroep hebben”, aldus Van Geest.

