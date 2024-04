Ajax-leden scharen zich achter Kroes en beschuldigen Van Praag van 'karaktermoord met voorbedachten rade'

De leden van Ajax zijn niet te spreken over de houding van Michael van Praag inzake de kwestie Alex Kroes. De geboren Utrechter begon op 15 maart jongstleden officieel aan zijn functie als algemeen directeur, maar werd een week geleden met onmiddellijke ingang geschorst wegens mogelijke handel met voorwetenschap. De Ajax-leden zijn echter van mening dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet oordelen of Kroes in strijd met de wet heeft gehandeld en richten zich in een brief tot de bestuursraad.

De brief, die inmiddels door meerdere Ajax-leden ondertekend zou zijn, is in handen van Ajax Showtime. Daarin staat onder meer dat de leden willen ‘afzien’ van een mening en/of analyse of Kroes daadwerkelijk heeft gehandeld met voorwetenschap. Ajax bracht vorige week een persbericht naar buiten waarin stond dat de algemeen directeur een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming ruim 17.000 Ajax-aandelen heeft aangeschaft. Daarmee zou hij hebben gehandeld met voorkennis. Ajax zag zich genoodzaakt om Kroes met onmiddellijke ingang te schorsen en zet in op een permanente beëindiging van de samenwerking.

De Ajax-leden zijn echter van mening dat de AFM daarover moet oordelen en de ‘juiste strafmaat’ moet bepalen. Zij vinden het bovendien belangrijk om op te merken dat Kroes onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. “Waar men aandacht voor wil vragen is ‘het feit’ dat Van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen, vorige week met voorbedachten rade karaktermoord zou hebben gepleegd op Kroes”, zo leest het. “Ales is niet alleen lid van onze vereniging, maar Alex is bovenal onze vriend en speler bij de Ajax Zaterdag Amateurs. Wij kennen Alex allemaal geruime tijd (sommigen van ons kennen hem al meer dan veertig jaar) en in onze ogen staat de integriteit van Alex buiten kijf. Daarnaast kennen wij hem als een hardwerkende professional die gerespecteerd wordt om zijn kennis en kunde”, zo schrijven de leden in de brief.

Zij vinden het daarom onbegrijpelijk dat Van Praag zich vorige week bikkelhard uitliet over Kroes. “Hoe kan dat het dan zijn dat onze erevoorzitter toch heeft gemeend Alex met de grond gelijk te maken en allerlei feitelijke onjuistheden te gebruiken om dit te doen? Wat heeft onze erevoorzitter gedreven om een ander lid van onze vereniging onheus te bejegenen? Is dit de manier hoe leden die verenigd zijn in onze club met elkaar omgaan? En ‘last-but-not-least’ is dit wat andere leden accepteren in wat de erevoorzitter omschreef als een nette club? Het betreft hier immers onze vriend Alex, die de mensen in de vereniging al meer dan veertig jaar goed kennen, lid van de bordjesclub en gerespecteerd expert in de industrie.”

Volgens de leden zit er niets anders op dan dat de bestuursraad van Ajax Van Praag ter verantwoording roept. “Wij zijn van mening dat de erevoorzitter publiekelijk zijn verontschuldigingen moet maken naar Alex, te meer omdat Alex een van ons is, hij is onderdeel van onze familie. Er is geen enkele rechtvaardiging te bedenken voor het gedrag van de voorzitter van de RvC en wij kunnen dit daarom ook niet accepteren. Dit soort gedrag hoort niet bij de kernwaarden van onze vereniging en moet naar onze mening aangepakt worden. Ongeacht de reden van de onenigheid tussen Alex en de RvC. Beschaafdheid is hopelijk wat wij als leden van de vereniging gemeen hebben.”

Kroes liet vorige week dinsdag in een uitgebreid statement op LinkedIn al weten zich niet zomaar neer te leggen bij het besluit van de commissarissen.

