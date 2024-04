Valentijn Driessen begrijpt niks van woordkeuze Michael van Praag: 'Héél ver te zoeken'

Valentijn Driessen is het niet eens met de woordkeuze van Michael van Praag. Op 25 april vindt er een bijeenkomst plaats voor alle leden binnen de club Ajax. Tijdens deze Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders (BAVA) wordt iedereen bijgepraat over onder andere de zaak omtrent Alex Kroes. De kans dat Van Praag gaat aanschuiven bij deze bijeenkomst lijkt aanwezig.

Driessen ziet het wel gebeuren dat 76-jarige sportbestuurder aanwezig is bij de vergadering. “Het zou wel goed zijn, als hij zijn verhaal gaat vertellen. Opzich is daar niks mis mee. Alleen hij heeft zelf wel gesteld: ik moet uitgenodigd worden door de bestuursraad. Dat terwijl hij gewoon lid is, dus hij kan gewoon aanschuiven, maar hij wil gewoon uitgenodigd worden door de bestuursraad. Of dat gebeurd is, blijkt nog niet uit die uitnodiging”, vertelt Driessen in Kick-off, de podcast van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

“Ik kan me voorstellen, wat hij nu ook in Ajax Life heeft gedaan, dat hij gewoon zich wil verklaren voor het gedrag wat Ajax richting Kroes heeft laten zien”, gaat de voetbaljournalist verder in de podcast. Driessen kon zich niet vinden in de woordkeuze van Van Praag, want hij nam bijvoorbeeld het woord ‘ethisch’ in de mond.

“Het meest opmerkelijke vond ik het woord ‘ethisch’, dat hij dat durfde te gebruiken. Ajax en ethisch, nou, er is helemaal niks ethisch. Er is wel veel strategie aan de oppervlakte gekomen. Maar Ajax en ethisch, ik denk dat die combinatie op dit moment heel ver te zoeken is”, besluit Driessen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Groot nieuws aanstaande bij Ajax: 'Drie koppen gaan op zeer korte termijn rollen'

Er gaan op korte termijn nog meer koppen rollen bij Ajax, zo voorspelt Mike Verweij.