Van Praag slaat terug na stevige kritiek: 'Een schande vind ik dat'

Michael van Praag haalt stevig uit naar Gerben Everts, de voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) die eerder deze week stevige kritiek uitte op Ajax' financieel directeur Susan Lenderink. De voorzitter van de Raad van Commissarissen beticht Everts ervan de Amsterdamse club te gebruiken om in de publiciteit te komen en daarbij 'mensen te beschadigen'.

Everts uitte zijn kritiek in een interview met de Amsterdamse krant Het Parool en was ook te zien in RTL Z. Daar zei hij onder meer dat Lenderink 'boter op haar hoofd heeft' omdat zij vanuit haar functie instemde met de aankopen die de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Amsterdam haalde. "Als bestuurders liegen, kunnen ze niet verder in die functie. Maar dat is aan de Raad van Commissarissen om te besluiten", voegde Everts daaraan toe.

In een interview met Ajax Life opent Van Praag de tegenaanval. "In zo’n situatie kan hij bellen, een brief of mail sturen en zeggen wat hij denkt of vindt. Maar dat doet hij niet: op de aandeelhoudersvergadering voert de VEB het hoogste woord", klinkt het stekelig. "Ze zoeken voortdurend de publiciteit, pakken het mediagenieke Ajax als podium en gebruiken ons", vervolgt Van Praag. "In heel onbeschofte bewoordingen, door mensen te beschadigen. Bij andere bedrijven is dat geen nieuws, bij Ajax wel."

Schande

De 76-jarige RvC-voorzitter erkent wel dat er 'onderdelen van de procedures bij transfers voor verbetering vatbaar' zijn, maar laakt de bewoordingen waar de VEB zich van bedient. "Niet alles is meteen een ‘leugen’, ‘broddelwerk’ of ‘het werk van een stagiair’, zoals de VEB dat in de media roept. KPMG (dat de transfers van Mislintat onder de loep nam, red.) is wereldwijd een vooraanstaand forensisch onderzoeksbureau. Bel dan eerst met ons. Maar dat doet hij niet. Een schande vind ik dat."

Ten onrechte

Daarna zoomt Van Praag in op de rol die Lenderink achter de schermen speelt: "Susan is primair verantwoordelijk voor de financiële, fiscale en juridische kant van een transfer. Die processen zijn goed doorlopen", stelt de bestuurder. Afgelopen maandag presenteerde Ajax de voornaamste conclusies uit het KPMG-rapport. Uit het onderzoek dat werd uitgevoerd kon geen 'formele situatie van belangenverstrengeling' worden vastgesteld bij de transfer van Borna Sosa, zo viel onder meer te lezen. "De kritiek in het rapport op het voetbaltechnische deel van de transfers, nemen we ter harte en gaan we mee aan de slag. Maar de VEB gooit ten onrechte, en naar mijn mening bewust, alles op een hoop", besluit Van Praag het onderwerp.

