‘Wil Van Praag Ajax echt helpen, dan moet hij hem snel als crisismanager aanstellen’

Valentijn Driessen ziet het somber in voor Ajax. De verslaggever heeft weinig vertrouwen in het duo Marijn Beuker-Kelvin de Lang en is van mening dat Michael van Praag, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, heel snel Michael Kinsbergen moet aanstellen als ‘crisismanager’.

Ajax zit door de schorsing én het mogelijk aanstaande verslag van Alex Kroes voorlopig weer zonder algemeen directeur. De Utrechter was op 15 maart jongstleden officieel begonnen aan zijn nieuwe functie en boog zich in de afgelopen weken al over dossiers als het hoofdtrainerschap en de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen. Die taken komen nu op het bord te liggen van onder meer Beuker en De Lang. Beiden drukten tijdens de voorbije transferwindow al hun stempel door Jordan Henderson naar Amsterdam te halen. Driessen is echter geen fan van de Engelsman, vertelde in een speciale uitzending van Kick-off al geen vertrouwen te hebben in Beuker en De Lang en herhaalde zijn mening in Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

De verslaggever van De Telegraaf ziet het voor Ajax van kwaad tot erger gaan. “Ajax gaat van pissebed naar kakkebed. Van Mislintat naar Kroes, naar een onthoofde organisatie zonder algemeen directeur, zonder directeur transfers, zonder hoofdtrainer en zonder hoofd jeugdopleiding. Een organisatie in handen van rookies als Marijn Beuker (directeur voetbal) en Kelvin de Lang (hoofdscout) terwijl Van Praag de directie zal bijstaan”, zo schrijft Driessen in zijn column. Hij denkt dat Ajax er verstandig aan doet om zo snel mogelijk opnieuw in zee te gaan met Kinsbergen. “Wil de inmiddels 76-jarige Van Praag zijn club Ajax echt helpen, dan moet hij snel voormalig directeur Kinsbergen als crisismanager aanstellen. Hij kwam vlak na de fluwelen revolutie van Johan Cruijff binnen en bracht Ajax terug aan de top zonder zelf op de voorgrond te treden.”

Kinsbergen werd in 2012 algemeen directeur bij AFC Ajax NV. De Amsterdamse club had toen geen algemeen directeur, omdat de rechter de benoeming van interim-directeur en diens opvolger Louis van Gaal naar de prullenbak had verwezen. Kinsbergen werkte in zijn functie nauw samen met Edwin van der Sar, die op dat moment marketing manager was en uiteindelijk jarenlang algemeen directeur van Ajax zou zijn. “De 65-jarige Amsterdammer heeft geen ego, is financieel onafhankelijk, heeft kennis van beursgenoteerde bedrijven, is gewend om als bedrijvendokter op te treden, heeft een schat aan ervaring bij Ajax, weet hoe de hazen lopen en kan z’n opvolger inwerken”, noemt Driessen de redenen waarom Ajax Kinsbergen terug moet halen. “En niet onbelangrijk: Kinsbergen bezit het Cruijff-dna, dat acht jaar na het overlijden van de legendarische nummer 14 volledig is verbannen uit de organisatie van Ajax.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hoe rijk is Alex Kroes? Dit is het vermogen van de geschorste directeur van Ajax

Voor het geld hoeft Alex Kroes het al lang niet meer te doen, zou je denken.